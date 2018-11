Incêndio em residência na ‘Rua do Sal’

CARATINGA – Parte de uma residência, localizada na rua José Carlos Pereira, a ‘Rua do Sal’, no bairro Nossa Senhora Aparecida, foi consumida por um incêndio. Móveis, eletrodomésticos e roupas foram consumidas pelas chamas.

O bombeiros militares foram acionados e foi preciso o uso do auto bomba tanque para debelar as chamas. Cabo Cassius disse que eles foram avisados do incêndio por volta das 17h15 deste domingo (11). “Ao chegar, visualizamos o fogo em um dos cômodos, que infelizmente estava cheio de material de fácil combustão, como caixas e roupas”, especificou o bombeiro militar.

Foi necessário o uso de uma escada para os bombeiros entrarem no imóvel. Os bombeiros ainda usaram equipamentos de respiração autônoma devido a intensa fumaça. “Felizmente o trabalho começou bem no início, evitando que o fogo se espalhasse para outros cômodos. Como disse, a quantidade de material combustível era muito grande e que dificultava até o acesso, pois haviam caixas do chão ao teto. Tivemos que abrir caminho para efetuar o combate”, detalhou cabo Cassius.

Não houve feridos e até o final dessa edição a causa do incêndio não tinha sido divulgada. A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do incêndio.