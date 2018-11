Suspeito de tráfico é detido no Limoeiro

CARATINGA – Victor Augusto de Abreu Barbosa, 23 anos, foi detido na tarde deste domingo (11) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi desencadeada na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Limoeiro e os militares apreenderam 78 cápsulas com cocaína, um tablete de maconha, 254 reais e uma touca ninja.

Conforme a PM, ela recebeu a informação de que haveria intenso tráfico de drogas na rua Sebastiana Maria de Jesus. Segundo a denúncia, o autor seria um rapaz que trajava camisa preta e bermuda, sendo que ele esconderia os entorpecentes em vários pontos, próximos a um bar.

Uma guarnição foi até o local e abordou o denunciado Victor Augusto. Com ele os militares encontraram a quantia de 254 reais. Foi feita varredura e os policiais localizaram um tablete de maconha. Já nos fundos de uma casa abandonada foram apreendidas 78 cápsulas com cocaína e uma touca ninja.

O suspeito foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.