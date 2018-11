PM realiza Operação Guardião I

Objetivo das ações é reduzir os índices de criminalidade. Trabalhos começaram pelo Bairro Esplanada

CARATINGA – A Polícia Militar está realizando desde a segunda-feira (5), a Operação Guardião I. Os trabalhos tiveram início no Bairro Esplanada e tem o objetivo de levar mais segurança aos moradores. Segundo tenente Jefferson, são ações sem data para terminar e com o emprego dos diversos recursos que a Polícia Militar possui no 62º Batalhão, como Tático Móvel, Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), Base Comunitária Móvel, ciclo-patrulhas e patrulha rural na intenção de combater o tráfico de drogas e, principalmente, aumentar a sensação de segurança da população, trazendo tranquilidade. “Esplanada é um importante bairro de Caratinga em que a maioria absoluta das pessoas que aqui residem são de bem, mas infelizmente sabemos que existem aqui alguns infratores que insistem na prática do tráfico de drogas”, observou o oficial.

Ainda segundo tenente Jefferson, a operação já trouxe resultados bastante relevantes “como as prisões de quatro indivíduos por tráfico de drogas, apreensão considerável de substâncias entorpecentes, oito veículos removidos e diversas visitas tranquilizadoras”.

A operação se estendeu por todo bairro com foco em alguns pontos que já são conhecidos por haver tráfico de drogas mais intenso. “Acredito que nesse tempo que a PM esteve aqui, houve uma quebra desse tráfico de drogas, até pelo fato das prisões e da presença constante da polícia”, analisou tenente Jefferson.

Conforme o oficial, esse trabalho será realizado na maioria dos bairros da cidade, “principalmente nos que tiverem maior incidência criminal”.