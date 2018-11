Orientações nutricionais para melhorar retenção hídrica

O corpo humano é feito com muita água, cerca de 70%, e em algumas situações o organismo retém água em excesso, resultando em inchaços (edemas). A retenção de líquidos no corpo acontece por causa do extravasamento de um líquido bastante pobre em proteínas do sangue. Ele desloca-se dos vasos sanguíneos e vai para o tecido subcutâneo, causando inchaços visíveis, principalmente na zona das pernas e barriga.

Insuficiência vascular, hipertensão arterial, problemas renais, hipotireoidismo, problemas no fígado e até no coração podem provocar a retenção de líquidos. Entretanto, outros fatores também podem ser responsáveis pelos inchaços, como por exemplo, a TPM, o uso de anticoncepcionais, falta de exercícios, clima, entre outros.

SIGA ESSAS DICAS:

O sódio é o principal causador da retenção de líquidos corporais (ou edema) em mulheres e homens, embora se trate de um problema frequentemente feminino devido ao “desequilíbrio” hormonal.

Para evitar o edema deve evitar os alimentos ricos em sódio, como sal, alimentos enlatados, congelados, queijos amarelos e enchidos (como chouriço, salame, mortadela e presunto), além de evitar o consumo excessivo de álcool.

A prática de exercício físico é outra estratégia a utilizar para ajudar na diminuição do edema em indivíduos saudáveis.

Consuma frutas e legumes da tabela verde, pois têm efeito diurético, ou seja, facilitam a perda de líquido corporal. São eles: melão, morango, cenoura, salsão, pepino, tomate e beterraba. Quando estes alimentos são associados à ingestão de água ou chás, o efeito é ainda maior.

O consumo regular de Linhaça, ajuda os rins a eliminar água e sódio. E isto é fundamental uma vez que retenção de liquido (edema) pode ser associada a inflamação, comprometendo ainda mais a circulação e ter ainda associada alguma forma de obesidade e síndrome pré-menstrual. Bata linhaça nos sucos detox com legumes ou com chás diuréticos indicados.

Beba água. Ao contrário do que seria lógico, beber água ajuda na redução dos líquidos retidos. Manter-se hidratado é importante pois quando o corpo sofre de desidratação, ele retém a água como um mecanismo de sobrevivência.

Beber 2 litros de líquidos por dia é uma orientação geral, a urina saudável deve ser transparente ou amarelo-claro.

Algumas opções de chás com ação diurética para potencializar a retenção hídrica são chá de cavalinha dente de leão e hibisco.

Um abraço da Nutricionista da Clínica Magrass Caratinga

Déborah Sállen – CRN12943 (Nutrição e desporto/Nutrição e Estética)