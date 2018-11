Dnit recebe projeto de passarela contratado pela Prefeitura de Inhapim

Com a assinatura do termo de cessão, o Dnit vai elaborar termo de referência e edital para execução da obra

INHAPIM- A prefeitura de Inhapim contratou o projeto de uma passarela na BR-116, próximo ao bairro Esperança. Após realização de sondagem no local, o projeto foi desenvolvido e entregue na tarde desta sexta-feira (9), pelo prefeito Márcio Elias ao supervisor da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga, Robson Santana.

A prefeitura e o Dnit assinaram um termo de cessão. Após a análise e aprovação do projeto, o Departamento vai elaborar termo de referência e um edital para a contratação da execução da obra da passarela.

De acordo com Robson, o projeto irá trazer inúmeros benefícios para os cidadãos de Inhapim. “A BR-116 divide o bairro Esperança do restante da cidade de Inhapim, além de ficar em um nível elevado em relação a rodovia. O acesso dos pedestres hoje se dá de forma precária por uma escada improvisada. A construção da passarela fará com que os pedestres possam entrar e sair do bairro com segurança”.