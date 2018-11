Câmara de Piedade realiza prestação de contas

Vereadores devolveram R$ 20 mil ao executivo para ser aplicado em saúde

PIEDADE DE CARATINGA – Com objetivo de mostrar a lisura e a transparência do trabalho, na noite da última terça-feira (6), os vereadores da Câmara de Piedade de Caratinga, sob a presidência do vereador Geraldo Silva de Freitas, o “Geraldin Barbinha” (PSDB), se reuniram no Plenário José Sabino de Souza para a realização da prestação de contas dos meses de janeiro a outubro de 2018.

A reunião contou com a presença do prefeito Edinilson Lopes e uma planilha bastante explicativa foi apresentada pelo contador da Casa, Márcio Alexandre do Carmo.

O presidente da Câmara deu abertura aos trabalhos com a presença dos demais pares de atividade, Moisés Soares de Oliveira (DEM), José Alcides de Souza (PSB), Jorge Natal Oliveira (PP), Raimundo Sabino de Souza (PEN), Patrícia Mônica da Silva (PSL), Moacyr Firmino Oliveira (PSL), Gilcimar Honório de Souza (PSC) e Warlisson de Souza Nogueira (PDT).

O assessor jurídico Ricardo Andrade Fernandes foi o primeiro a usar a tribuna e destacou alguns projetos de extrema relevância que foram discutidos na Câmara. Segundo o advogado até o momento a Câmara teve 19 projetos, sendo que 16 foram apreciados e votados, 11 indicações e quatro requerimentos à prefeitura com objetivo de fazer valer a imparcialidade e o bem buscado pelos vereadores que representam a comunidade. “A busca dos vereadores sempre foi para o bem da sociedade e não por interesses pessoais, foram vários projetos relevantes que foram aprovados e outros que foram rejeitados pois ao ver dos vereadores poderiam prejudicar a sociedade. Quero deixar muito claro que objetivo dos nove vereadores sempre foi trabalhar em conjunto com a prefeitura para defender os interesses da população”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE R$ 20 MIL AO EXECUTIVO

O assessor contábil Márcio Alexandre do Carmo destacou numa linguagem bem popular o equilíbrio orçamentário, financeiro e patrimonial que a Câmara de Piedade pratica e se encontra. Explicou e distribuiu uma planilha contendo as receitas e despesas do legislativo, bem como os investimentos. Numa linguagem muito transparente expôs o planejamento do vereador/presidente no início do ano de 2018 que era de devolver aproximadamente R$ 60.000,00. “Quis o destino que por determinação judicial, a composição da casa atualmente é de dez vereadores”, explicando com números, chegou ao resultado de R$ 20.000,00. Deixou claro, “a imparcialidade, a impessoalidade, jamais entrando no mérito do processo que numa medida liminar afastou o vereador Evânio Cassemiro de Lima (MDB) e na posse do vereador/suplente Gilcimar Honório de Souza (PSC), os quais estão cumprindo respeitosamente a determinação judicial, e por sua vez, também o presidente desta casa, cumprindo a sentença provisória (liminar). Só que, com a determinação judicial na prática, a sobra financeira do legislativo, obviamente diminuiu significativamente. Mas não podemos deixar de lisonjear os vereadores desta casa, eles vêm, ao contrário de muitos municípios, economizando e devolvendo anualmente sobras financeiras para o executivo, fazendo uma disputa saudável de quem devolve mais. Não podemos deixar de lembrar que a devolução do aludido recurso financeiro está ocorrendo antes do término do ano; esta possibilidade é devido ao planejamento e equilíbrio da administração. É a responsabilidade com a administração pública e com a representatividade de seus eleitores; esperamos que mais municípios os copiem”, finalizou o contabilista passando às mãos do tesoureiro “Zé Alcides”, para que o mesmo assinasse o cheque e documentos pertinentes à referida devolução de recursos financeiros, colhesse as assinaturas do presidente, respectivamente do prefeito, o qual fez o compromisso de investimentos em exames, uma vez que ajudará muito os munícipes que precisarem recorrer às repartições municipais da saúde, principalmente nestes pesados tempos de crises.

Ao receber o cheque de R$ 20.000,00, o prefeito Edinilson Lopes agradeceu aos vereadores. Edinilson agradeceu ainda pelos projetos aprovados e pelos não aprovados, dizendo que tiveram atitude correta, pois depois ao fazer uma análise viu que os vereadores tomaram a melhor decisão.

Sobre a devolução, o prefeito parabenizou aos presidentes que já tiveram essa atitude, lembrando que no ano passado com a devolução da vereadora/presidente da época, Patrícia Mônica, o executivo adquiriu o veículo para desempenho dos trabalhos e atribuições do Conselho Tutelar, conforme indicação dos vereadores e compromisso assumido pelo prefeito.

Edinilson disse ao presidente Geraldo que a quantia de R$ 20 mil é muito relevante nesse momento de crise que as prefeituras estão passando. A princípio o prefeito disse que usaria o dinheiro para a reforma do poliesportivo que foi danificado com a última chuva, mas o presidente da Câmara pediu que fosse usado na área da saúde, mais especificamente na realização de exames.

Geraldo enfatizou que seu planejamento era fazer devolução de aproximadamente R$ 60.000,00, mas com o imprevisto de um vereador ser afastado pela justiça e continuar recebendo não foi possível, pois a Casa está pagando dez vereadores e não os nove que estão trabalhando. “Não pensei durante meu mandato em comprar um carro para a Câmara, nem fazer reformas, estamos vendo a demanda que os municípios estão tendo com a falta de recursos, então é justo devolver para ajudar e pensei que poderia ser usado para diminuir a fila para exames, não é muita coisa, mas pode dar uma aliviada”, disse o presidente.

O prefeito se comprometeu com os vereadores a usar o dinheiro para a realização de exames.