Grande competição vai reunir praticantes e aficionados pelas descidas velozes no Bairro Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA- Aventura e diversão. Os carrinhos de rolimã invadiram o Bairro Nossa Senhora Aparecida II e quem participa garante que a brincadeira voltou com tudo na cidade.

A popularidade dos encontros que acontecem aos domingos, para descontração e corrida impulsionou organização do 1º GP de Carrinho de Rolimã de Caratinga, que acontece hoje, às 10h, na Rua Vereador Lúcio Antônio Tomé. O evento é organizado pelo grupo caratinguense Rolimã na Veia e pelo Rolimã Brasil, união dos organizadores/chefes de competições de rolimã e carros de inércia. Cleiton Domiciano e Gilberto Marinho falam sobre o sucesso do grupo e dão detalhes da competição.

ROLIMÃ NA VEIA

Para os pais, uma verdadeira viagem de volta ao passado. Para os filhos, a descoberta de uma brincadeira divertida. De acordo com Cleiton Domiciano, o Rolimã na Veia começou com número pequeno de praticantes e aficionados pelas descidas velozes. Hoje são praticamente 50 integrantes. “O grupo começou com os meninos na Rua do Sal, um ou dois fizeram carrinhos brincando. Um dos fundadores do grupo viu o pessoal brincando, achou bacana e fez o carrinho dele. Fez mais e doou para os meninos para aumentar a galera indo lá brincar. Pessoal começou a filmar e colocar na internet, eu vi no Facebook de um amigo meu, como eu já tinha brincado de pequeno fiz um carrinho pra mim também e continuo com eles todo domingo”.

A confecção dos carrinhos foi a preocupação inicial do grupo, que fez algumas doações. “No começo o pessoal dava um rolamento, outro tinha um pedaço de tábua, juntava a mão de obra, os pregos e fazia os carrinhos para a molecada brincar, porque eram poucas pessoas brincando e a gente queria movimento. Fomos distribuindo carrinho de rolimã e é um esporte radical, mas as crianças precisam brincar”.

Para Gilberto Marinho, além do entretenimento, as crianças estão tendo a oportunidade de deixar um pouco o mundo virtual, para conhecerem outras maneiras de diversão. “Quando começamos com o grupo, os pais acharam legal de levarem os filhos, agora está crescendo essa modalidade. Tem pai que fala que o filho não sabia nem ler direito, depois que começou a participar do carrinho de rolimã, fica tão aflito para chegar o domingo, vai bem na escola, larga um pouco o celular e o vídeo game, fica envolvido a semana toda fazendo o carrinho dele. Veio para ficar mesmo”.

A COMPETIÇÃO

As inscrições para as competições são realizadas no local, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, uma instituição da cidade será beneficiada.

Na modalidade masculina, a competição será disputada nas seguintes categorias de peso: 30 a 10 kg; 41 a 50 kg; 51 a 60 kg; 61 a 70 kg; 71 a 80 kg; e acima de 81 kg. Também haverá categoria feminina e categoria livre (triciclo).

“Cada modalidade terá seu troféu e ao final terá a modalidade geral, o rei da pista, que irá ganhar o troféu e medalha. E terá a modalidade livre, para dar espaço ao triciclo”, explica Gilberto.

Gilberto Marinho ainda ressalta as regras e os itens de segurança, para que a competição seja realizada com tranquilidade. “Os itens de segurança são tênis ou botinas, luvas, calça jeans, uma camisa de manga comprida ou cotoveleira e o capacete, que é obrigatório usar. O piloto não poderá colocar as mãos no chão durante a competição. Menores de 18 anos devem ter assinatura dos pais ou responsáveis”.