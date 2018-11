Caratinguenses estão se casando menos e se separando mais

Número de uniões civis registradas entre 2016 e 2017 diminuiu 2,3%. Divórcios aumentaram 37,2% se comparado ao mesmo período

DA REDAÇÃO- No Brasil, entre 2016 e 2017, o número de casamentos registrados caiu 2,3% em relação a 2016, apesar do aumento de 10% nas uniões homoafetivas, que representam 0,5% do total de registros.

Já os divórcios aumentaram 8,3% frente a 2016, com uma taxa geral de 2,48 divórcios para cada mil pessoas com 20 anos ou mais de idade no país. A maior proporção dos divórcios se deu entre famílias constituídas somente com filhos menores de idade (45,8%). O percentual de divórcios com guarda compartilhada dos filhos teve aumento significativo, passando de 16,9%, em 2016, para 20,9% em 2017.

Em Caratinga, comparando o mesmo período, foi registrada mesma porcentagem de queda no número de casamentos e um aumento de 37,2% no número de divórcios.

Os dados integram parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2017, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com as tabelas do site do IBGE, em 2017, foram registrados 431 casamentos em Caratinga, quando em 2016 o número foi de 441 uniões civis. Já em relação ao número de divórcios concedidos em 1ª instância, foram 86 casos em 2016 e 118 divórcios em 2018.

segundo as Unidades da Federação, Microrregiões Geográficas e Municípios – 2017 Município Casamentos Divórcios concedidos em 1ª instância, por lugar da ação do processo Total Entre cônjuges solteiros Total Guarda dos filhos menores pela mulher Caratinga 431 325 118 55

segundo as Unidades da Federação, Microrregiões Geográficas e Municípios – 2016 Município Casamentos Divórcios concedidos em 1ª instância, por lugar da ação do processo Total Entre cônjuges solteiros Total Guarda dos filhos menores pela mulher Caratinga 441 327 86 48