Uno colide contra caminhão e motorista morre preso às ferragens

INHAPIM – Um grave acidente automobilístico foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal no final da manhã de ontem. A colisão entre o veículo Fiat Uno de Tarumirim (MG) e o caminhão de Curitiba (PR), aconteceu no km 504 da BR-116, em Inhapim.

Duas pessoas estavam no carro de passeio. O motorista José Dutra Alves, 54 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O passageiro foi resgatado por populares e levado para um hospital da região.

O impacto foi tão forte que o caminhão, que estava carregado com melões, saiu da pista, só parando em uma estrada de terra às margens da rodovia. O motorista do caminhão, Anderson Ribeiro, 38, não quis gravar entrevista, mas informou que o motorista do automóvel tentou fazer ultrapassagem em local proibido, causando a colisão. Ele seguia de Mossoró (RN) para Curitiba (PR) e afirmou que tentou desviar do automóvel, mas que não conseguiu evitar o acidente. Anderson não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas serão apuradas.