Alunos de Arquitetura da Doctum Caratinga realizam visita técnica em Brasília

BRASÍLIA (DF) – Entre os dias 01 e 04 de novembro, os alunos e professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Doctum de Caratinga realizaram uma viagem acadêmica à Brasília. Cidade que foi fundada na década de 60 e é considerada pela UNESCO um Patrimônio da Humanidade. A visita foi organizada pelo coordenador de curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Rogério Werly Costa, e teve como premissas a história da construção da cidade.

Os alunos início visitando a Brasília de madeira e depois à de concreto, às arquiteturas de Oscar Niemeyer, aos jardins de Burle Marx e às quarto escalas pensadas pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. O professor Rogério Costa convidou o guia de turismo local Juan Luís Hermida para acompanhar os acadêmicos e explica: “Brasília é palco das grandes discussões governamentais, mas também de histórias políticas, da arquitetura moderna brasileira e de espaço urbano planejado notável, o que torna relevante a presença de um guia local que entenda esta complexidade e com isso contribua ainda mais com o aprendizado do aluno”.

No dia 02 de novembro, sexta feira, o roteiro deu início no Museu do Catetinho, que foi a primeira residência oficial do presidente do Brasil Juscelino Kubitscheck; seguido do Museu da Memória Candanga, o Museu Nacional e a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida – Catedral de Brasília. No mesmo dia os docentes e discentes seguiram pela Esplanada dos Ministérios até a Praça dos Três Poderes. Depois conheceram o Palácio da Alvorada e a Ponte Juscelino Kubitscheck.

No dia 3 de novembro, sábado, a visita interna ao Itamaraty aconteceu às 9h, que junto ao Congresso Nacional impressionou os acadêmicos. Segundo o professor Maxwell Rodrigues, “dentre as obras o que mais chamou a atenção foi a cúpula do Senado projetado pelo Oscar Niemeyer, com tratamento acústico da cúpula através de placas metálicas em forma de arte, pelo artista Athos Bulcão a convite do arquiteto”. Ainda no dia 03 os alunos conheceram o Estádio Mané Garrincha, o Memorial JK, o Quartel General do Exército e a Igrejinha de Fátima. No final da tarde os acadêmicos visitaram o Santuário Dom Bosco e fizeram uma caminhada para ver de perto jardins Burle Marx. No último dia, 04 de novembro, todos fizeram uma visita na escala Gregária e caminhada pelo Setor Comercial Sul.

A viagem a Brasília possibilitou aos alunos e professores perceberem arquiteturas de grandes proporções, como descreve José Nelson, professor nos cursos de Arquitetura e de Engenharia das Faculdades Doctum de Caratinga: “Nos palácios nos sentimos pequenos perto da grandiosidade da construção. Os grandes vãos e os balanços que desafiam a engenharia estrutural, onde se destaca o grande profissional engenheiro Joaquim Cardoso, quem enfrentou o desafio de projetar e fazer possível a construção de estruturas faraônicas como o palácio do Planalto e o Itamaraty. Naquela época não se dispunham de tecnologias para analisar as estruturas, os engenheiros tinham uma tarefa de muita responsabilidade para garantir que as grandes obras pudessem ter segurança e durabilidade. Em Brasília é muito perceptível a união entre a arquitetura, a arte e a engenharia, onde trabalham em conjunto pra dar destaque a capital do país e impressionar quem a conhece”.

Para a aluna Cláudia Aparecida, do 2° período do Curso de Arquitetura e Urbanismo, a visita técnica em Brasília agregou muito tanto em conhecimento quanto em patriotismo. “Conhecer de perto a capital federal do País me fez ter ainda mais certeza de que escolhi o curso certo. É incrível ver como grandes nomes da arquitetura pensaram ao colaborar com a construção desse lugar, onde o futuro do Brasil é colocado em pauta. Foi muito enriquecedor observar a capital por um ângulo diferente, onde acompanhamos o estilo de vida dos brasilienses”.