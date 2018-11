Presidente do CRO-MG visita Caratinga

Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais trouxe palestras gratuitas para representantes municipais e cirurgiões dentistas da região

CARATINGA- A Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, com sede em Ipatinga, promoveu um evento gratuito para representantes municipais e cirurgiões dentistas de Caratinga e região. A reunião e palestras aconteceram no Casarão das Artes, foi organizado pela Associação Brasileira de Odontologia Regional Caratinga (ABO-Regional), presidida por Nilton Ruste de Carvalho Júnior.

O presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), Alberto Magno da Rocha Silva fez um panorama dos novos rumos da Odontologia e abordou o tema Harmonização Orofacial e Legislação. O tema Direitos previdenciários para dentistas para efeito de aposentadoria especial foi abordado pelo engenheiro Gilmar Torres.

“Esse evento é mais uma aproximação entre o Conselho e a comunidade odontológica de Caratinga e região. Essa interiorização do Conselho é muito importante, são eventos como esse que facilitam muito para qualquer dentista, seja recém-formado ou não, para esclarecer dúvidas e ser informado sobre legislação nova. Somos atualizados, orientados sobre aquilo que está acontecendo, para o profissional saber a melhor maneira de se portar com relação a sua profissão”, declarou Nilton Ruste.

Nilton tem ouvido as demandas dos profissionais, e a aposentadoria especial para o cirurgião dentista foi a principal dúvida. Estima-se que apenas 1% da população odontológica saiba como ter acesso a este benefício. “Dentista é uma profissão insalubre, se trabalha o tempo inteiro em uma postura complicada. As vistas são muito afetadas, os membros superiores, punho, cotovelo, ombro; então se abriu uma brecha para que os profissionais com o tempo de trabalho de 25 anos possam se aposentar. Queremos aqui apresentar quem tem o direito e quem não tem”.

O segundo tema também é de bastante interesse dos cirurgiões dentistas, segundo explica Nilton. “O dentista trabalha sorriso, conhece como ninguém a musculatura da face, é um profissional mais qualificado para exercer este tipo de função, juntamente com o pessoal da cirurgia plástica. É um tema que vem sendo extremamente procurado, tanto botox, quanto aplicação de ácido hialurônico para rejuvenescimento”.

SAÚDE BUCAL

Em entrevista ao DIÁRIO, o presidente CRO-MG, Alberto Magno falou sobre a importância de disseminar a saúde bucal. “Visamos o melhor da saúde bucal para a população e para isso temos que atualizar os nossos profissionais. Esse é o trabalho do Conselho, levar para toda a Minas Gerais aquilo que há de mais moderno na nossa profissão, atualizando os profissionais para que a população seja muito bem atendida e o Poder Público seja beneficiado, pois quanto melhor o trabalho, a maioria das vezes conseguimos fazer isso com um custo mais baixo, ou seja, é popularizar a saúde bucal, o melhor e com acesso, principalmente a população de mais baixa renda”.

Sobre o retrato dos profissionais atualmente, ele faz um paralelo com o passado, quando o dentista era visto como “sinônimo de dor”. “A cárie era uma doença muito prevalente, trazia muita dor e muito desconforto para a população. Essa atualização permitiu que mudássemos o foco da saúde bucal fazendo promoção em saúde e prevenção. Os índices de cárie reduziram drasticamente, hoje nós temos saúde, essa é a obrigação de qualquer área da saúde, promover a saúde e não tratar a doença”.

Alberto Magno também frisa o papel do CRO-MG, na defesa da população e do profissional que trabalha regularmente. “Somos profissionais de saúde, o que significa que é aquele que tem um conselho que rege as normas, ninguém pode se autoproclamar dentista se não passar por um curso e ter um diploma reconhecidos. Se tiver alguém que não tem a formação adequada, o Conselho fiscaliza e inclusive prende. Estamos defendendo tanto a sociedade, que não pode ser tratada por alguém despreparado e o exercício legal dos nossos colegas, que se propuseram e se sujeitaram a ter a formação mínima para dar a qualidade no tratamento à população”.

Para escapar de pessoas não habilitadas que têm intenção de enganar os pacientes, o que representa um risco de saúde pública, o presidente do Conselho deixa um alerta. “É importante que os nossos profissionais entendam que na placa, nas divulgações, ele precisa, é um dado obrigatório, colocar o número do CRO. Não pode trabalhar quem não tem o número do Conselho Regional de Odontologia, no nosso caso, de Minas Gerais. Então, a população pode olhar a placa e ver, está lá escrito CRO-MG e o número na frente. Com esses dados, pode entrar no site do Conselho, ligar na nossa sede ou nas delegacias, temos 14 delegacias espalhadas pelo estado. O número da sede (31) 2104-3000, no site basta digitar o número do profissional e conferir os dados, para saber se aquela pessoa é formada. Não tendo CRO, comece a desconfiar, mas não é só isso, procure informações, sobre higiene, estamos falando de saúde. Se chegar em um consultório e ele não tiver condições de higiene, às vezes um problema pequeno na boca, esse que é o risco”.

Alberto Magno frisa os riscos de se submeter a um tratamento inadequado. “A boca é a entrada do organismo, se você contaminar a boca, pode ter complicações muito graves decorrente da presença de bactérias. Você vai tratar uma “simples” cárie ou dor de dente e sai de lá com uma pneumonia ou uma endocardite bacteriana, doenças muito graves. Esse é o maior cuidado, a saúde sempre em primeiro lugar”.

BELEZA

A Harmonização Orofacial foi o tema abordado pelo presidente do CRO-MG. Ele fala como a beleza tem sido um tema bastante discutido atualmente. “Hoje fazemos além de uma coisa muito mais bonita, que é trazer conforto, qualidade de vida e uma saúde bucal adequada, também um outro enfoque que é tratar uma coisa que o ser humano gosta muito: rejuvenescimento e beleza. Isso tudo, nós trabalhamos com o sorriso, que é a expressão mais bonita de felicidade do ser humano. Quando nós trabalhamos o sorriso e devolvemos a alegria de sorrir para a população, trazemos aquilo que todos nós queremos, a felicidade”.

Ele ressalta, que trata-se de um campo que está em expansão. “Todo mundo quer ser mais bonito, todo mundo quer ficar mais jovem; não temos como parar o relógio, mas temos como puxar um pouquinho o freio de mão, ou seja, manter a aparência mais jovem, mais saudável, por muito mais tempo. Vemos as pessoas hoje com 50 ou 60 anos de idade, com plena atividade, pleno vigor físico e a harmonização não é simplesmente uma coisa estética, mas trabalhamos a saúde como um todo trazendo um bem estar para a pessoa e isso se reflete drasticamente na qualidade de vida. É muito bacana”.

FISCALIZAÇÃO

Enéas de Almeida, delegado da Delegacia do CRO-MG em Ipatinga, também participou do evento. Ele detalha suas atribuições e o apoio que é prestado às 36 cidades de responsabilidade daquela regional. “Fazemos registro de cirurgiões dentistas recém-formados, apoio jurídico aos cirurgiões dentistas, a fiscalização através de trabalho feito pela nossa fiscal, pessoa muito ativa dentro da comunidade e nas cidades vizinhas, temos um carro que roda todas as cidades, uma delas Caratinga, que é uma cidade polo”.

O balanço do trabalho de fiscalização em Caratinga traz resultados positivos, conforme afirma Enéas. “Caratinga tem sido surpreendentemente muito bem trabalhada, não temos tido muitos problemas graves, pelo menos não tem chegado a nossa delegacia, pois quando chega alguma denúncia automaticamente encaminhamos para Belo Horizonte e a sede faz a análise geral, com apoio de nossa comissão de ética”.

A ABO-Caratinga tem acompanhado a situação e o presidente Nilton Ruste também afirma que os casos de exercício ilegal da profissão diminuíram bastante no município. “Acontecia há muito tempo bastante profissionais que não eram habilitados, até mesmo para suprir a falta do profissional formado. Eram pouquíssimos dentistas, tratamento muito caro e grande parte da população não tinha acesso à Odontologia. Com o passar do tempo o número de profissionais foi aumentando, Odontologia barateando, de forma que hoje em dia não há porque a população se arriscar a procurar profissional inabilitado colocando a sua vida em risco. Hoje em dia em Caratinga é muito pouco, tem ainda em certos locais mais distantes que nem ficamos sabendo. Procuramos orientar, explicar que é um exercício ilegal, se continuar insistindo na contravenção, acionamos o Conselho para tomar as providências, mas hoje o número é bem reduzido”.