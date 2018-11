Inscrições para Designação 2019

Reta final: Superintendência Regional de Ensino alerta que inscrição será encerrada no dia 12 de novembro

CARATINGA- Interessados em participar do processo de designação para atuar na rede estadual de ensino em 2019 devem ficar atentos, pois o prazo de inscrição se encerra na segunda-feira (12). A Resolução SEE Nº 3.995, que dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição e classificação, além de tratar dos critérios para a designação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (25/10). Trata-se de etapa preliminar para formação de cadastro e classificação de interessados em participar do processo de designação, que está previsto para acontecer a partir de janeiro de 2019.

Para alertar aos candidatos, a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE), Landislene Gomes, a Landinha e a supervisora de Gestão de Pessoal, Marilene Hott, concederam coletiva de imprensa.

As inscrições deverão ser feitas no período de 29 de outubro a 12 de novembro, no site www.designaeducacao.mg.gov.br. De acordo com Landinha, o candidato poderá realizar até três inscrições, de livre escolha, observando as normas vigentes para o acúmulo de cargos. A inscrição efetivada para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as escolas estaduais localizadas na sede e nos distritos

“Nossa preocupação é que todo mundo deixa para a última hora e acaba acumulando, tendo trabalho no momento de inscrever. Queremos chamar atenção que já estão abertas as inscrições para os cargos de Especialista em Educação Básica, professores para atuarem como regentes de aula e turma, Assistente Técnico de Educação Básica, Auxiliar de Serviços de Educação Básica e para inspetor escolar. Pedimos que tenham em mãos o tempo de serviço, que é para sua classificação, o documento de escolaridade e os documentos pessoais”, frisa Landinha

ETAPAS

O processo de inscrição é composto de duas etapas, conforme períodos estabelecidos em Cronograma. Segundo Marilene Hott, a primeira etapa, que teve início no dia 29 de outubro e segue até o dia 12 de novembro, o candidato fará sua inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessitar, durante o período de inscrição. Ao final do período de inscrição, será divulgada listagem de classificação preliminar.

Já na segunda etapa, que acontece de 21 a 27 de novembro, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar, os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto em cronograma.

Esgotado o prazo de alteração da inscrição, não será permitida a alteração de dados e será divulgada a listagem de classificação definitiva. “Durante a classificação prévia, o candidato pode detectar algum erro que pode ter cometido na inscrição, uma escolaridade errada ou não colocou o tempo certo, e verifica se tem alguma coisa errada. O sistema vai abrir de novo para o candidato entrar e fazer as eventuais correções. Essa novidade aconteceu porque a Secretaria vem aprimorando esse sistema de inscrição, anos anteriores as pessoas só descobriam que tinham realizado a inscrição errado depois, já com a lista final e não tinha jeito, a pessoa ficava desclassificada. Todas as informações do momento da inscrição deverão ser comprovadas no momento da designação”.

Marilene também ressalta os principais critérios de desempate. “São vários critérios, de acordo com os cargos, mas no geral, mas o critério principal é a escolaridade, as pessoas têm que ser habilitadas para ficarem bem classificadas. E o segundo critério é o tempo naquele cargo e função dentro do Estado. Depois tem critério de idade e de ordem crescente de inscrição. E é lógico que a prioridade até antes da habilitação é aquele candidato que é concursado e ainda não foi nomeado”

A listagem definitiva tem previsão de divulgação para o dia 4 de dezembro, no endereço eletrônico www.designaeducacao.mg.gov.br, na Superintendência Regional de Ensino e nas escolas estaduais.