Academia Caratinguense de Letras empossa nova diretoria

Fundada em 18 de novembro de 1983, instituição passa a ser presidida por Eugênio Maria Gomes

CARATINGA – Uma noite de muita música e amigos reunidos marcou a posse da nova diretoria da Academia Caratinguense de Letras (ACL), que estará na condução das atividades até 2020. A cerimônia oficial aconteceu na noite dessa última segunda-feira (05), na Câmara Municipal de Caratinga, e foi conduzida pelo novo presidente do grupo, o escritor Eugênio Maria Gomes. “As expectativas são as melhores possíveis. A Academia é uma instituição extremamente importante para Caratinga e região e a ideia agora, com esse novo grupo seleto de escritores, é levar cada vez mais a literatura e a importância do livro para o maior número de pessoas possível”, declarou.

A nova diretoria

A Academia Caratinguense de Letras foi fundada em 18 de novembro de 1983, pelo professor, escritor e então presidente Monir Ali Saygli. Agora, completando 35 anos, possui 14 escritores participantes. A nova diretoria, eleita por unanimidade pelos membros, já assume as atividades a partir desta semana e, segundo o Eugênio, pretende estrear vários projetos voltados para o incentivo à cultura da região. “Já desenvolvemos anualmente a Feira Literária “Professor José Lacerda da Cunha” e o Concurso Literário com o Prêmio “Marilene Godinho” de Literatura. Nossa ideia agora é criar a Biblioteca Itinerante e apoiar a iniciativa “Casa Literária”, da Academia Maçônica de Letras”, anunciou o novo presidente.

Um dos integrantes da chapa eleita, o professor e escritor Antônio Fonseca da Silva, foi empossado na ACL em abril de 2018. “Para mim, é motivo de muita honra pertencer à Academia Caratinguense de Letras, a qual eu vi nascer há mais de 30 anos. Eu me vejo agora com muita responsabilidade. Vou fazer tudo para merecer estar não só nesse cargo, mas também fazendo parte da ACL. Farei o possível para que isso seja algo que venha a somar ao grupo”, comenta.

Os membros da nova diretoria e seus respectivos cargos são:

PRESIDENTE – Eugênio Maria Gomes

VICE-PRESIDENTE – Ligia Maria dos Reis Mattos

1ª SECRETÁRIA – Águida Pereira Martins Silva de Almeida

2ª SECRETÁRIA – Dora Bomfim Pereira do Vale

1º TESOUREIRO – José Geraldo Batista

2ª TESOUREIRO – Antônio Fonseca da Silva

BIBLIOTECÁRIO – Humberto Luiz Salustiano Costa

ORADOR – José Lacerda da Cunha.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

A solenidade contou, ainda, com as apresentações musicais da Banda Santa Cecília e dos artistas Analígia Reis e Paulinho Teixeira. Autoridades da região também participaram da noite, como o juiz diretor do foro de Caratinga, o magistrado Anderson Nogueira Alves, que também é escritor. “A presidência desses órgãos têm que ser rotativas para que surjam novos ares e novas visões. E o que eu tenho a dizer sobre o professor Eugênio é que ele é uma pessoa visionária e vem cheia de ideias para fazer a Academia crescer. Tudo que eu tenho a dizer a respeito da ACL é em tom de agradecimento, porque sempre nos prestaram um apoio incondicional”, afirmou.

Outra liderança que também prestigiou a cerimônia de posse foi o comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis. “Quero primeiro parabenizar a diretoria que está assumindo. As Academias de Letras são muito importantes para a sociedade porque incentiva a cultura e a literatura. E a Polícia Militar é uma instituição que faz parte da comunidade. Então, ela apoia todas as iniciativas, principalmente aquelas voltadas para a defesa social e direitos humanos. Por isso, estamos de braços abertos, podem ter certeza que o comando da PM estará apto a apoiar”, anunciou.