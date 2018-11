Redução do valor da gasolina chega às bombas

“O preço que praticamos é da média nacional”, afirma dono de rede de combustíveis. Ele negou existir cartel em Caratinga

CARATINGA – A cada vez que o consumidor vai ao posto de combustível para abastecer seu veículo é um susto. Há alguns meses o valor da gasolina vem aumentando e mesmo com o anúncio da Petrobras de redução, até esta última terça-feira (6) o valor da redução não havia chegado às bombas.

Na manhã de ontem (7), a Petrobras anunciou que reduziria novamente o preço da gasolina em suas refinarias. É o décimo corte consecutivo desde o recorde de R$ 2,2514 por litro atingido no dia 14 de setembro, mas ainda sem impacto relevante nas bombas.

Ontem, a gasolina nas refinarias da estatal foi vendida a R$ 1,7165, o menor valor desde 14 de abril. Entre o dia 22 de setembro, quando começou o ciclo de cortes, e esta quarta, a queda acumulada é de 23,7%.

QUEDA NAS BOMBAS

Na tarde de ontem a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA percorreu os postos da cidade para saber de quanto foi a redução e também conversou com o proprietário da rede de postos Itaúna, Giovânio Ribeiro Sá para saber como funciona o repasse das refinarias para as distribuidoras.

Segundo Giovânio, as reduções inicialmente anunciadas pelo governo eram apenas nas refinarias e não nas distribuidoras. No entanto a queda nas distribuidoras chegou nesta terça-feira (6) e a rede de postos Itaúna conseguiu baixar R$ 0,10 nas bombas.

Em todos os outros postos da cidade também houve a redução no valor da gasolina comum. “É muito difícil passar a redução do petróleo, pois são décimos, é a única operação no Brasil que trabalha com quatro casas, nosso lucro está na quarta casa. E quando tem a redução, o imposto sobe, mas ainda teremos mais redução e dará para o consumidor sentir melhor”.

Sobre a possível formação de cartéis na cidade, Giovânio disse que dá essa impressão, mas não existe. “O preço que praticamos é da média nacional, em alguns lugares está mais barato, em outras mais caro, a briga é em torno de centavos, não existe cartel”.

Confira abaixo a tabela de valores da gasolina comum colhida pela reportagem ontem (7). O posto Boa Estrela não está entre os demais, pois vende apenas a gasolina aditivada, que sai por R$ 5.49,9 para o consumidor.

POSTO VALOR GASOLINA COMUM R$ SPLANADA SHELL 5.09,9 ATLANTA (DÁRIO GROSSI) 5.07,9 ITAÚNA 5.08,0 ZACARIAS 5,08,0 HG 5.09,9 CENTER POSTO 5.08,0 GENTIL 5.05,0 CARATINGA 5.09,9 CANARINHO 5.07,0 MALUQUINHO 5.06,9