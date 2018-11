Visitei a Escola Municipal Nossa Senhora das Graças de Piedade, e participei do Encontro Poético. Fiquei encantada com a organização do evento e das bonitas apresentações de poesia, danças e cores.

Os alunos e famílias prestigiaram a festa que foi um momento de verdadeira literatura. O entusiasmo dos alunos e as declamações bem feitas deram um tom alegre e poético que contaminou todos os presentes.

No instante de conhecerem meus livros, os alunos demonstraram encantamento pela leitura, o que muito me alegrou. Os olhos espertos buscaram as capas coloridas e as páginas escritas como se vissem um brinquedo desejado.

Após o encontro, foi servido um delicioso lanche com delícias da cozinha mineira. Tudo feito e ornamentado com gosto e delicadeza.

Agradeço de coração à Águeda Pereira, diretora da escola, que com tanta dedicação fez do encontro um cenário de literatura e prazer. Ela, que pertence à Academia Caratinguense de Letras e tem muitos livros publicados, tem a sensibilidade dos poetas e soube deixar o toque de sua alma artista em cada gesto, em cada palavra.

Agradeço às professoras que ajudaram para que o acontecimento fosse de puro encantamento e alegria.

Aos alunos e família, deixo-lhes o minha muito obrigada.

Que Deus abençoe a Escola, direção, professores e alunos que fizeram do encontro um aceno forte da poesia que encheu os corações de arte, beleza e sorrisos.

Marilene Godinho