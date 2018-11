Crea-Minas se reúne com empreendedores da agropecuária em Caratinga

O objetivo do encontro é detalhar as ações de Fiscalização do Agronegócio

CARATINGA – Os produtores rurais da região de Caratinga vão se reunir com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) para debaterem sobre a ação de fiscalização do agronegócio que ocorrerá na região. O encontro será realizado no dia 12 de novembro. Já a ação de fiscalização será realizada entre os dias 10 e 14 de dezembro.

Na reunião, gestores do agronegócio serão informados sobre as normas, critérios de fiscalização e o tempo que os empreendedores terão para regularizar suas atividades. O objetivo do encontro é debater sobre o agronegócio e a prescrição de agrotóxicos, que são temas relevantes para a região. “Na referida ocasião será o momento pertinente para que os profissionais e ou empresas terão para sanar dúvidas referentes aos processos e procedimentos que envolverão esta ação fiscal – FRD Agronegócios, assim como todo o arcabouço legal que envolve o processo fiscalizatório neste tipo de atuação profissional”, enfatiza o supervisor da Região Leste, Rômulo Antônio Campos Braga.

A fiscalização do Crea-Minas tem como objetivo a constatação da regularidade nas atividades de profissões ligadas ao Conselho, verificando se há responsável técnico através do registro das empresas, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T). “A fiscalização especializada do agronegócio ampliou o mercado de trabalho de profissionais da área tecnológica e diminuiu o número de autuações, uma vez que aumentou o registro das ARTs e, acima de tudo, beneficiou os produtores rurais”, comenta o supervisor de Fiscalização do Agronegócio do Crea-Minas, engenheiro agrônomo Emílio Mouchrek.

SERVIÇO

Caratinga

Data: 12/11/2018

Horário: 14h às 17h

Local: Inspetoria do Crea-Minas, rua João Pinheiro, 241 – Loja “A” – Centro – Caratinga