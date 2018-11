Evento beneficente que acontece no domingo (11), terá circuito de trilheiros e Mountain Bike, além de especial Mamonas Assassinas

CARATINGA- O grande encontro em prol da Anna será realizado no domingo (11), na Praça da Estação. Será um dia de programação, aliando esporte com os circuitos de trilheiros e Mountain Bike e muita música, no especial Mamonas Assassinas.

Serão muitas as atrações incluindo ainda som mecânico, espaço kids e brindes grátis, venda de feijão tropeiro, chopp, água, suco e refrigerante; e picolé. Ao final, ainda serão realizados bingos de diversos produtos e frango assado.

A concentração está prevista para as 8h. Para falar sobre os preparativos dos circuitos e do show, os organizadores conversaram com a imprensa.

CIRCUITO

Erick da Silveira, representando os trilheiros de Caratinga e região, ressalta que a expectativa é receber grande público na Praça da Estação. “Ficamos muito felizes por receber esse convite diretamente dos pais da Anna Júlia para esta ação solidária. Durante todo o mês foram feitas várias campanhas em vários lugares e esse é o ‘gran finale’, nesse domingo agora, com participação de ciclistas e trilheiros. Estamos montando um circuito bacana, para os trilheiros que vão vir de fora, Governador Valadares, Ipatinga, por exemplo. E temos durante o dia várias atividades para os familiares que aqui estarão, se chover tem tendas montadas ou sol também o pessoal ficará bem resguardado. Estamos com uma expectativa muito bacana de várias pessoas que virão prestigiar a gente”.

Ele ainda dá mais detalhes sobre o percurso do circuito, que classifica como “diversificado”. “Abrange os quatro cantos de Caratinga, vamos sair da Praça da Estação, passar na Rua Raul Soares, sentido à Rua da Cadeia; a largada será na Portelinha. Convido a população para prestigiar, iremos adentrar na Matinha, sentido alto da cruz, depois fazer o balão lá em cima, voltando para DPC, atravessar a BR, Pedra Itaúna e finalizando na rua da Piedade”.

Essa é mais uma ação que tem por objetivo de contribuir na arrecadação do valor de R$ 140.000, para custear o tratamento da garota na Tailândia. Erick ressalta que caso o montante necessário seja atendido, o restante do dinheiro fruto dos eventos que estão sendo realizados, será destinado a outra causa. “Nosso foco principal é ajudar a campanha da Anna Júlia, graças a Deus já estamos na reta final, acredito que já estamos conseguindo esse valor. Mas, precisamos da população, deixo claro que o valor que ultrapassar já será destinado a outra criança de Inhapim, que tem quase os mesmos problemas que ela”.

Rodrigo William, representando o Mountain Bike, faz questão de ressaltar o apoio recebido para realização do encontro e falou que para o ciclismo, serão duas modalidades de participação. “Gostaria de agradecer a população de Caratinga que abraçou a causa. Estamos já há um mês organizando esse evento, correndo atrás de ajuda, muitas pessoas ajudaram a gente. Terá o passeio ciclístico, que qualquer pessoa pode participar, criança inclusive, faz o passeio aqui nas ruas do centro e retorna para a Praça. Mas, aquele ciclista mais experiente vai ter uma trilha também. A largada e a chegada serão aqui na praça”.

Para os dois percursos, seja de moto ou bicicleta, os interessados devem procurar os pontos de inscrição Bike Caverna, PH Bikes, Sobre Rodas, Ótica Imperial e Bar Bora Bora. Os organizadores recomendam a compra antecipada de ingressos, mas no dia do evento também será possível se inscrever. Seja antecipadamente ou no dia, o valor da inscrição é R$ 35.

O convite é para um dia de solidariedade e lazer, conforme frisa Rodrigo. “O ciclista que quiser fazer a trilha também tem direito a um café da manhã. As pessoas em geral que quiserem vir aqui e curtir o show, consumir, toda a renda será pra Anna, a entrada será franca, teremos também um espaço kids para as crianças. Será uma confraternização, um dia alegre, com som bacana, para família e amigos. Fazer o bem faz bem”.

SHOW

A partir das 14h, atração aguardada é o especial Mamonas Assassinas. A banda será composta por Thiago Prudêncio, Nathan Vieira, Analígia, Jeff Dias e Gilmar Onzão.

O apresentador do Programa ‘Tá Ligado!?’, Thiago Prudêncio fala sobre a organização e sua participação no show. “Todo mundo está sensibilizado com a história da Anna, todo mundo que tem um coração abraçou a causa e eu já passei por isso na família, já tive essa experiência e sei que não é uma coisa fácil de se viver. Além disso, sempre tive esse projeto dos Mamonas Assassinas, fazer algum evento social para ajudar alguma causa, sempre tive isso dentro de mim, ajudar encarnando o Dinho dos Mamonas Assassinas, tenho uma identidade com ele, no meu dia a dia. E batendo papo com o Nathan Vieira, Analígia, Jefinho, apostamos que seria possível fazer um evento para angariar fundos. Os músicos compraram a ideia na hora e o evento vai rolar”.

O músico Nathan Vieira, que sempre participa de eventos beneficentes, fala sobre a solidariedade dos músicos às causas sociais de Caratinga e o que o público pode esperar do show. “O bacana é que todo mundo da música topa fazer esse tipo de evento. Eu, particularmente, vejo como uma função social do artista, contribuir da forma que sabemos fazer melhor, que é usando nossa arte. Estou no especial do Mamonas com a turma, muito mais uma confraternização, celebração de amizade, do que um show musical super elaborado, pois cada um tem seu trabalho particular. Vamos tocar o disco todo do Mamonas, aquele clássico, mais para divertir e ajudar essa causa. Acreditamos que temos que fazer o bem para as pessoas, venha com o coração generoso. Também chegando aqui é possível doar, o evento é aberto a toda a população”.