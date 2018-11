Briga por copo de cachaça quase termina em morte

CARATINGA – Uma confusão causada por um copo de cachaça quase acabou em morte. O fato ocorreu na madrugada de ontem, no distrito de Patrocínio, zona rural de Caratinga. Emerson Fajoni Cândido, de 33 anos, foi socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo no rosto.

De acordo com a Polícia Militar, Emerson estava consciente e contou que é natural de Taparuba, mas trabalha no terreno de um homem, no Córrego do Baixio, em Patrocínio. Ele contou ainda que após o serviço saiu para beber com o colega de trabalho, Fernando de Oliveira, de 30 anos, na casa de outro conhecido, dentro da mesma propriedade.

Depois de algum tempo, eles retornaram para casa e começaram a discutir por um copo de cachaça, momento em que Emerson teria chutado a perna de Fernando, que acabou sacando uma arma de fogo e atirado contra ele. Emerson foi socorrido pelo proprietário do terreno e um colega.

A Polícia Militar conseguiu prender Fernando, que estava escondido em uma lavoura de café. Fernando contou à polícia que falou para Emerson que daria um tiro nele e ele duvidou, foi então que ele atirou. O suspeito ainda levou a polícia até o local onde ele havia escondido a arma de fogo, uma garrucha calibre 22, que foi apreendida, sem projéteis ou estojos.

Fernando foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.