Morador de rua é morto em Dom Cavati

DOM CAVATI – Carlos Henrique Moraes, 34 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (5). O crime aconteceu na rua José de Alencar, centro de Dom Cavati. O suspeito João Jorge Dutra, 78, foi detido pela Polícia Militar.

Durante patrulhamento, a guarnição da PM foi avisada a respeito de disparo de arma de fogo feito na rua José de Alencar. Quando os militares chegaram ao local, depararam com Carlos caído ao chão e ele tinha várias perfurações na região abdominal. Carlos foi levado para atendimento médico em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM conseguiu prender o suspeito, que mora próximo ao local do crime, como também apreendeu uma garrucha calibre 36 e uma espingarda calibre 22.

Carlos era morador de rua. Segundo informações preliminares, a vítima teria chegado até a casa do idoso e jogado pedra e barro na janela, além de querer entrar no imóvel para dormir. João Jorge alegou que não teve alternativa e atirou, de dentro do portão, e o disparo atingiu Carlos, que estava na calçada. O suspeito também disse que ajudava a vítima com remédios, comida e produtos de higiene e que já deixou Carlos dormir em sua casa.

O suspeito foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.