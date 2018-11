PAINEL 07-11-2018

Mauro Lopes

Ontem, Jair Bolsonaro fez sua primeira visita ao Congresso Nacional desde o resultado das Eleições. Quem fez questão de recepcionar o presidente eleito é o deputado federal Mauro Lopes. Em suas redes sociais, Lopes já havia parabenizado o candidato do PSL pela vitória: “Parabéns ao meu colega de Congresso e agora presidente da República eleito Jair Bolsonaro. Trabalharemos juntos para fazer um Brasil melhor”. Na foto, Mauro Lopes, ao lado de Jair Bolsonaro e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli.

Congresso I

Na visita de ontem ao Congresso, Jair Bolsonaro reafirmou seu compromisso com a Constituição Federal e afirmou que todos os Poderes da República têm o compromisso de preservar a Carta Magna, que completou 30 anos.

Congresso II

Bolsonaro já havia citado em entrevista à Rádio Jovem Pan a importância de ter um bom relacionamento com o Congresso Nacional para aprovar medidas importantes, citando que “fazer a velha política e distribuir ministérios [a partidos aliados] não dá certo e não vinha dando certo” e avaliou que, deixando isso de lado, “muitos parlamentares vão acreditar” no governo.

Reforma da Previdência

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a votação, ainda em 2018 pelo Congresso Nacional, de uma “parcela do texto atual” da reforma da Previdência já aprovada em comissão especial da Câmara dos Deputados. Bolsonaro propôs que se aprove neste ano pelo menos a idade mínima para aposentadoria, que ele estimou em 61 anos para homens e 56 para mulheres. Na proposta, que está na Câmara, as faixas são de 65 e 62 anos, respectivamente.

ACL

Na última segunda-feira (5), o plenário da Câmara Municipal foi palco da solenidade de posse da nova diretoria da Academia Caratinguense de Letras (ACL). A presidência foi assumida pelo escritor e colunista do DIÁRIO Eugênio Maria Gomes. A ACL tem em seu quadro de acadêmicos, escritores, artistas e comunicadores, de grande representatividade na sociedade.

Impostos

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano superou R$ 2 trilhões ontem, segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A marca chega um mês antes do que foi registrado ano passado, o que indica aumento na arrecadação tributária.