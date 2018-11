Sicoob Credcooper realiza formatura do ‘Construindo o Amanhã’

50 alunos da Funcime participaram do projeto. Noite foi marcada por homenagens e premiação

CARATINGA– Gratidão e um discurso emocionado marcaram a formatura da terceira edição do projeto ‘Construindo o Amanhã’, uma iniciativa do Sicoob Credcooper, realizada na noite da última quarta-feira (31), no América Futebol Clube.

As aulas de qualificação em auxiliar administrativo tiveram início no dia 12 de maio e contemplaram 50 assistidos da Fundação Educacional de Caratinga. A ideia do projeto é efetivar a inclusão social, com a capacitação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, possibilitando o exercício da cidadania e motivando-os a serem protagonistas de seu próprio projeto de vida pessoal e profissional.

Compuseram a mesa diretora do evento, Noé de Sousa Batista, presidente da Funcime; Selma Bittencourt, coordenadora da Funcime; Luiz Sabino, da LC Soluções Administrativas; Ieda Dutra, coordenadora do projeto; Alexandre Corrêa, diretor Administrativo; Hugo Leonardo Mendes Graciano, diretor Financeiro; Vagner Ribeiro dos Santos, diretor de Risco; e Kdner Andrade Valadares, presidente do Conselho de Administração.

Para Kdner Valadares, entusiasmo é a palavra que resume o projeto. “Preparamos estes jovens com orientações da parte financeira e cooperativismo. São filhos de trabalhadores e estamos criando uma oportunidade para eles entrarem no mercado de trabalho. Tivemos o apoio dos empresários que também vão acolher estes jovens, dar oportunidade, estamos muito entusiasmados e é um projeto gratificante. Estamos devolvendo um pouquinho para a nossa comunidade de tudo que ela nos dá. Sempre digo que não somos só uma instituição financeira, temos responsabilidade social”.

Ao longo do projeto, os participantes foram divididos em quatro grupos e desenvolveram trabalhos sobre os produtos ofertados pelo Sicoob Credcooper: seguros, cartões, consórcio e poupança. Kdner elogia o empenho dos alunos. “São jovens muito bem preparados, as apresentações foram excelentes. E os padrinhos vieram quase todos do projeto, foram guardas-mirim. O mais gratificante é você olhar um jovem que está no mercado de trabalho e saber que em um dado momento você foi importante na vida dele, isso é imensurável, não tem preço que pague”.

FUNCIME

Noé de Sousa destaca a importância do ‘Construindo o Amanhã’ para a vida profissional dos assistidos. “É um prazer muito grande estarmos aqui compartilhando desta festa tão maravilhosa. Mais um sucesso dos nossos meninos, obtendo mais um diploma no seu início de carreira, não tem momento mais gratificante para nós do que esse. Trabalhamos com 850 crianças, hoje tem 50 aqui, mas ainda temos mais 800 alunos lá em cima trabalhando, lapidando para que sejam cidadãos de bem e num futuro muito próximo estejam no mercado de trabalho”.

A Funcime tem uma demanda aproximada de 200 alunos à espera de uma vaga no mercado de trabalho. Noé afirma que está à disposição de empresas interessadas na contratação de mão de obra da instituição. “Essas portas que se abrem através da Credcooper são de grande valia, porque eles vão se aperfeiçoando, adquirindo conhecimento e já têm mais um ponto positivo no currículo. Hoje temos parceria também com o Banco do Brasil, porém para as crianças menores, não para o mercado de trabalho, mas é de grande valia também. A Funcime hoje na atual conjuntura do país, fica difícil para a prefeitura manter sozinha, se tiver mais algum parceiro facilita. É mais uma porta que se abre e podemos oferecer mais oportunidades aos alunos”.

HOMENAGENS E PREMIAÇÃO

Após a palestra sobre a busca da felicidade, ministrada pelo gerente de Competitividade Sustentável, Fábio Júnior, a noite foi marcada por homenagens. O diretor Hugo Leonardo realizou a entrega de placas para os padrinhos Vitor e Ryan, Viviane e Kelly, Anna Maria e Mayra, Aymê e Jucelio; aos apoiadores, Marcina Vieira, Dyego Tassar e Zélia Ferreira e à coordenadora do projeto, Ieda Dutra. Também foram premiados a equipe que apresentou mais domínio, conhecimento e criatividade nos temas propostos e o aluno destaque do curso.

A equipe vencedora foi a liderada pelos padrinhos Aymê Souza e Jucelio Neves, que falou sobre o tema poupança. Todos os integrantes do grupo ganharam uma caderneta de poupança no valor de R$ 400. “Ano passado éramos nós aqui como alunos, cheios de sonhos e expectativas. Agora, pisamos novamente neste local, desta vez como padrinhos, repassando a estes jovens tudo que nós aprendemos. Parabenizamos à nossa equipe pelo empenho e dedicação. Mais do que amigos, nos tornamos uma família e é certo que os laços de amizade que criamos aqui vão ficar para sempre. Temos orgulho de vestir a camisa Sicoob Credcooper”, resumiu Jucelio

Aymê declara que participar como madrinha foi uma experiência “única e muito diferente”. “Foi uma responsabilidade a mais e que exigiu muito. O poder contribuir com a formação de jovens, ver o sorriso de felicidade e de dever cumprido não tem preço. A cada encontro nós víamos o quanto era difícil e os sentimentos de querer desistir, mas a perseverança alojou em seus corações e isso os levou a vitória. Vitoria essa de poder formar e agregar mais um momento marcante em sua história, uma história que eu também pude construir um dia, quando aluna. Hoje vejo esses meninos e meninas dando mais um passo ao sucesso, sendo grandes profissionais e pessoas excepcionais”.

ALUNO DESTAQUE

O aluno destaque pelo espírito de equipe, comprometimento, aprendizagem, foco e participação foi Judson Makfile Oliveira Santos, morador de Piedade de Caratinga. Ele recebeu o convite para firmar um contrato de estágio no Sicoob Credcooper e fez um discurso de gratidão à sua mãe. “Primeiramente queria agradecer a Deus, porque se não fosse Ele eu não teria chegado até aqui. À Funcime, que foi uma família para mim e me recebeu de braços abertos. Também à minha nova família, família Sicoob que me deu essa oportunidade, vou fazer o melhor pela empresa. Quero agradecer uma pessoa muito especial pra mim, que se não fosse ela eu não estaria aqui hoje que é a minha mãe. Quando todos falaram que eu não ia conseguir, a senhora falou: ‘Você vai conseguir’”.

Para o ganhador, a vitória deve ser compartilhada com quem sempre lhe incentivou a sonhar. “O começo da nossa vida foi muito difícil, minha mãe criou quatro filhos sozinha e ela teve que trabalhar bastante para nos sustentar. Ela teve que trabalhar na roça e se precisar trabalha até hoje e não tenho vergonha disso: Te amo muito. Tivemos todas as oportunidades de crescer na rua, mas a senhora nunca nos deixou para trás. Não sou o campeão dessa noite, mas a senhora. Tudo, graças a você, mãe. Quero agradecer ainda aos meus amigos de cursos por ter me acompanhado, aos padrinhos sensacionais e meus amigos de Piedade e Caratinga que vieram. Sempre vou carregar vocês no meu coração”.