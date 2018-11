Atleta Marcos Toledo participa de treinamento e campeonato de Taekwondo em São Paulo

DA REDAÇÃO – Ele não apenas defende a Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo, como coleciona conquistas em competições nacionais por todo o país com apenas 16 anos. O sucesso de Marcos tem uma de suas explicações a sede por aprimoramento teórico e prático. E é justamente este o objetivo que o levou a decidir, juntamente com seu técnico Mario Toledo Junior, passar dez dias treinando em Rio Claro (SP), no período de 17 a 27 de outubro na Pro Team Taekwondo dos treinadores Carmen Carolina e Nicolas Pigozzi, dois dos principais nomes do Taekwondo Brasileiro.

Carmen foi técnica da seleção adulta da modalidade entre 2010 e 2016, técnica na olimpíada do Rio de Janeiro; como atleta, ela foi medalhista de bronze na copa do mundo de 2002, de ouro no pan-americano de 1999, bicampeã dos jogos sul-americanos e foi a primeira atleta brasileira na modalidade taekwondo a participar dos jogos olímpicos, que aconteceram em Sidney no ano 2000. Nicolas, por sua vez, tem duas medalhas no Grand Prix de 2018 como técnico. Ele defendeu a seleção brasileira tanto como atleta quanto na função de treinador.

No dia 21 de outubro, Marcos, juntamente com a equipe da Pro Team, participou do 13º Hwarang-do Open Taekwondo em Vargem Grande do Sul (SP), onde se sagrou campeão. O treinamento e o campeonato servem como parte da preparação do atleta para mais uma disputa, a Copa Brasil de Taekwondo, que acontecerá em dezembro, no Rio de Janeiro (RJ).

O técnico Mario Toledo e Marcos Toledo de Souza contam com apoio do Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Cultura e lazer da Prefeitura Municipal de Caratinga.