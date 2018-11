Recuperação de garoto atropelado por ônibus é surpreendente

“É um milagre”, diz o pai ao falar do filho que se acidentou em maio e ficou gravemente ferido

INHAPIM – No dia 8 de maio deste ano, a família do pequeno Nicolas Castilho Marques, então cinco anos, passou por momentos de grande tensão quando ele foi atropelado por um ônibus escolar, sofreu múltiplas fraturas e hemorragia interna, sendo levado para o Hospital de Inhapim. Com a gravidade do estado de saúde, a criança teve de ser encaminhada ao Hospital da Unimed de Coronel Fabriciano, e posteriormente, foi transferido para o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte.

As chances de vida do pequeno Nicolas eram poucas, mas os pais nunca perderam a fé e uma grande corrente de oração foi formada em seu favor e o menino foi conseguindo passar por todas as etapas difíceis e se sair bem.

Seis meses depois do acidente, o pai de Nicolas, Michael Marques agradece pelo milagre do filho estar vivo e com saúde.

No último dia 24 de outubro, Nicolas fez uma cirurgia para colocar o intestino no lugar em Coronel Fabriciano e já está de alta em casa. Não está andando ainda por conta de uma cirurgia que fará da fixação do fêmur com a bacia, o osso será alongado, pois quando quebrou teve uma necrose. “É um milagre, nosso Nicolas é um milagre de Deus, única sequela que terá serão as cicatrizes, mais nada. Agradeço muito a Deus por ter devolvido a vida dele, à minha esposa por ter cuidado tão bem dele e de nossa menina que na época do acidente estava com seis meses e a todos que oraram por nós”, agradece Michael Marques.

Nicolas completou seis anos nesta quarta-feira (31/10) e segundo amigos, o fato dele estar se recuperando desta forma, este é o melhor presente que ele e sua família poderiam receber.