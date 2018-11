Escola Estadual Dom Cavati promove ‘1º Café Literário’

UBAPORANGA- Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, na noite do dia 29 de outubro, a Escola Estadual Dom Cavati da cidade de Ubaporanga, promoveu o seu “1º Café Literário”. O evento contou com a participação dos alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), apoiados por toda equipe pedagógica, direção escolar e professores.

A programação foi composta por uma variada apresentação cultural e artística: poesias foram declamadas; pequenas peças teatrais foram apresentadas e muita música. Tudo num clima de muito entusiasmo e animação.

O professor Walber Gonçalves de Souza, que também é colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, foi convidado para ministrar uma palestra com o tema: ‘A leitura e sua importância para os dias atuais’. “Um momento gratificante, de trocas de conhecimento e incentivo à leitura. A palestra procurou alertar através do cotidiano dos alunos sobre a importância da leitura e o seu significado para a vida”, acrescentou o professor Walber.

E como não poderia faltar, dentro do ‘Projeto Livro na Escola’, vários livros foram sorteados entre os alunos.