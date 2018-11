Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés 2018

Região teve nove classificados para a segunda etapa, sendo três de Caratinga

DA REDAÇÃO- Divulgados os nomes dos classificados para a segunda etapa do 15º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Foram aprovadas 211 amostras para a nova fase. O concurso é considerado o maior do país e teve, neste ano, um total de 1892 inscritos.

Só foram classificados para esta segunda etapa os cafés que atingiram o mínimo de 84 pontos, de acordo com as normas da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA). Eles irão passar por mais uma análise física e sensorial. Os produtores aprovados têm até o dia 9 de novembro para entregar uma nova amostra do café, nos escritórios da Emater-MG. “A qualidade das amostras este ano foi muito boa. Apenas 10% delas foram reprovadas, não chegando participar do sistema de pontuação por causa da umidade inadequada”, explica o gerente regional da Emater-MG em Guaxupé e coordenador do concurso, Willem de Araújo.

A partir de 14 de novembro, uma equipe de especialistas inicia a nova bateria de análises, no Centro de Excelência do Café, em Machado, no Sul de Minas. Serão selecionadas 24 amostras finalistas, divididas em duas categorias. Os classificados estarão na solenidade de encerramento, onde serão feitos o anúncio dos vencedores (regionais e estaduais) e a premiação. O concurso também irá destacar o melhor café produzido por uma mulher. O evento está previsto para o início de dezembro, em Belo Horizonte.

Uma das categorias do concurso é a do Café Natural. Neste sistema, o café recém-colhido, após passar por um processo de lavagem, é levado para secar. Da região, foram classificados Izabel Quintela Soares/São Domingos das Dores; Marcílio Rodrigues Lopes/ Caratinga e Wenison de Faria Lopes/ Santa Bárbara do Leste.

A outra categoria é a do Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Estes tipos de café são lavados e há uma separação dos frutos verdes e secos dos frutos maduros. Depois, eles passam por um descascador e só depois seguem para secagem. No caso dos cafés despolpados e desmucilados, há ainda uma fase na qual o produto passa por um tanque de fermentação. Foram classificados na região os produtores Alexandre José Correa/Piedade de Caratinga, Antônio Otávio Fernandes de Araújo/Inhapim, Hernando João Lopes/Caratinga, José Carlos Vinha/Inhapim, Margarida Aparecida Couto Lopes/ Caratinga e Thiana Luvizotto Vinha/ Imbé de Minas.

O 15º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é promovido pelo governo estadual, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Amostras da região classificadas para a Etapa Final- Categoria Café Natural

NOME MUNICÍPIO Izabel Quintela Soares São Domingos das Dores Marcílio Rodrigues Lopes Caratinga Wenison de Faria Lopes Santa Bárbara do Leste

Amostras da região classificadas para a Etapa Final – Categoria Café Descascado/ Despolpado

NOME MUNICÍPIO Alexandre José Corrêa Piedade de Caratinga Antônio Otávio Fernandes de Araújo Inhapim Hernando João Lopes Caratinga José Carlos Vinha Inhapim Margarida Aparecida Couto Lopes Caratinga Thiana M. B. Luvizotto Vinha Imbé de Minas