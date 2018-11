8º Encontro de iniciação científica do Unec premia 20 pesquisadores

CARATINGA – Para muitos alunos, essa foi a primeira vivência com atividades científicas. Para outros, a certeza de querer continuar gerando conhecimento no meio acadêmico. O que todos eles tinham em comum? Uma mente inquieta, em busca de compreender e aprimorar a realidade em que vivem. O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) encerrou no último sábado a oitava edição do Encontro de Iniciação Científica (ENIC), que aconteceu nos dias 25, 26 e 27, no Centro de Convenções Dário Grossi, Unidade 1 da instituição.

Foram 353 trabalhos inscritos no total. Segundo o organizador do evento e coordenador de Pesquisa do UNEC, professor Vagner Maciel Freres, foi possível observar através das pesquisas a credibilidade que o evento vem ganhando a cada ano. “Tivemos trabalhos muito bons, de intensa relevância social, que é o objetivo maior da instituição, fazendo com que o tripé ‘ensino, pesquisa e extensão’ possa ocorrer de forma mais efetiva ao longo do semestre letivo”, considera.

Além disso, Vagner acredita já ter sido possível observar os resultados de algumas novidades e mudanças feitas este ano pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, para incentivar ainda mais a produção científica. “Hoje, nós temos tudo digitalizado via Internet, os pesquisadores podem cadastrar seus projetos de pesquisa no site da instituição. Fazemos a avaliação deles através de um comitê de ética, para evitar que haja trabalhos que ferem a ética profissional. Isso tudo reflete em vantagens para os nossos alunos”, explica.

PREMIAÇÕES

Dentre as pesquisas apresentadas nos três dias, 20 foram premiadas durante a cerimônia de encerramento no ENIC. Dentre elas, algumas desenvolvidas por alunos do Campus UNEC de Nanuque. A estudante do 8º período de Química, Eloá de Souza, por exemplo, acaba de receber seu segundo prêmio, sendo que o primeiro foi na edição anterior do evento, no ano passado. “Meu trabalho foi voltado às crianças que ficam muito tempo ao celular, notebook, computadores. E normalmente não há alguém monitorando esse uso. Isso gera sérios riscos pra saúde delas, como obesidade, depressão, isolamento, agressividade, dentre outros”, relata.

Outro estudante premiado foi Flávio José Gonçalves, 8º período do curso de Ciências Contáveis do Campus Caratinga. Ele pesquisou sobre o Portal da Transparência, uma ferramenta criada pelo governo federal para que a população fiscalize a aplicação dos recursos públicos. “Fiz uma pesquisa descritiva sobre a Prefeitura de Caratinga, a partir da temática ‘leia de responsabilidade fiscal’. Hoje temos o portal que todos nós podemos acessar e cobrar as autoridades para que os recursos sejam melhores gastos. E foi uma surpresa ter sido premiado porque tenho colegas que também desenvolveram trabalhos excelentes. Fico grato e muito feliz, agradeço a todos que me ajudaram”, declara.

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS

Quem quiser ter acesso aos trabalhos que participaram do evento pode acessar o site da instituição: www.unec.edu.br. Ao abrir o portal, basta clicar em “Publicações” na barra superior azul e encontrar o tópico “Anais” para selecionar o equivalente ao ano de 2018.