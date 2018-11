Aula inaugural de Pós-Graduação em Psicologia Criminal é marcada por participação de palestrante renomada

Atividades tiveram início no sábado (27/10), na Unidade Acadêmica I do UNEC

CARATINGA – A abertura do curso de Pós-Graduação em Psicologia Criminal, promovida pelo UNEC, foi marcada pela realização de uma palestra com uma importante profissional do setor, que veio especialmente do Espírito Santo para o evento. A aula inaugural foi realizada no último sábado (27/10), na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga.

Buscando oferecer conteúdos que atendam a necessidade do profissional de se especializar, o UNEC deu início a mais um curso de Pós-Graduação, que tem o intuito de despertar o interesse em agentes da área de segurança e em profissionais de outros setores. É o caso de Igor de Oliveira Claber Siqueira, médico de família em Caratinga, que decidiu fazer a ‘Pós’. “Atualmente estamos num país onde se debate e muito a segurança pública. Vejo como um grande avanço para o UNEC trazer uma Pós-Graduação como essa para Caratinga. É a oportunidade de fazermos aula presencial, para que possamos debater tais assuntos e os temas reflitam positivamente no nosso trabalho.”

O programa de Pós-Graduação Lato Sensu do Centro Universitário de Caratinga, busca despertar e desenvolver habilidades e atitudes do pós-graduando, através de contatos acadêmico-profissionais e de novas oportunidades no atual mercado desafiador em nível nacional, a partir de conhecimentos inovadores de conteúdos gerais e específicos do curso estudado.

A psicóloga Janaína Xavier vê com bons olhos a possibilidade de aperfeiçoamento. “A área criminal me interessa muito. Sou formada em Psicologia, mas gosto muito da área policial, onde tenho até procurado estudar para concurso. Por isso, optei pela disciplina.”

A aula inaugural foi proferida pela professora Janice do Carmo Demuner Magalhães, pesquisadora e credenciada na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, onde leciona em cursos de formação. “Sou formada em Psicologia, com Mestrado em Psicologia Constitucional e atualmente faço Doutorado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Na minha formação acadêmica atuo na área de segurança pública, trabalhando com policiais. A temática da criminologia acaba comparecendo nessa relação que estabeleço enquanto profissional psicóloga e pesquisadora. Minha contribuição é falar de temas relacionados a tais elementos, os associando e adentrando a prática do psicólogo criminal.”

A ideia do professor Caio César, coordenador do curso de Pós-Graduação em Psicologia Criminal, é de incentivar os prestadores de serviço à especialização e à busca por uma educação continuada, de modo que tragam benefícios para toda sociedade. “A ‘Pós’ vem como a realização de um sonho de alguém que se encontra na ativa da pesquisa, do estudo, e percebe como é importante para a sociedade e para os profissionais se capacitarem mais sobre a criminalidade. Os alunos buscam conhecimento através de pesquisa e com isso compreendem um pouco dessa dimensão.”

PÚBLICO-ALVO

Psicólogos, Advogados, Sociólogos, Policiais Federais, Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos Criminais, Assistentes Técnicos, Militares das Forças Armadas, Antropólogos, Gestores de Políticas Públicas, Profissionais de Segurança Pública e Privada, bem como profissionais de nível superior, graduados em qualquer área de concentração, que exerçam ou pretendam exercer atividades relacionadas à Psicologia Jurídica e Inteligência Criminal.

O curso destina-se ainda a todos que queiram prosseguir seus estudos na área e que desejam desempenhar atividades que exijam alta capacidade de trabalho, complexidade capacidade de liderança, bem como desenvolverem suas carreiras.