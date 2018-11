III Feira Literária Prof. José Lacerda da Cunha

Centenas de exemplares foram doados gratuitamente à comunidade no Dia Nacional do Livro

CARATINGA – A segunda-feira (29/10) foi de tempo nublado, com sol escondido entre as nuvens e até um pouco de chuva. O tempo pouco convidativo para alguns, a princípio, não desanimou quem estava aguardando a III Feira Literária Professor José Lacerda da Cunha. Afinal de contas, não é todo dia que tem leitura e conhecimento gratuitos na praça.

Centenas de livros foram arrecadados nos últimos meses durante a tradicional campanha promovida pelos parceiros e voluntários: Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, Academia Caratinguense de Letras – ACL, Lions Clube Caratinga Itaúna, Tiro de Guerra, Movimento Amigos de Caratinga – MAC e o Fórum Desembargador Faria e Silva. Todos os anos eles se organizam e saem em busca de livros usados que possam ser doados à população. E com a iniciativa, a semana começou mais animada na Praça Cesário Alvim.

Idealizada pelo escritor Eugênio Maria Gomes, a Feira Literária acontece desde 2016, e presta uma homenagem ao professor José Lacerda da Cunha, importante educador reconhecido em Caratinga e região.

O objetivo era comemorar o Dia Nacional do Livro – 29 de outubro -, e marcar o empenho deste grupo de amantes da leitura que busca passar adiante um hábito que precisa fazer mais parte da vida de cada um de nós. De 10 às 12h foi possível levar pra casa quantos exemplares cada participante desejasse.

“É muito gratificante ver como a comunidade se envolve no projeto, ajudando uns aos outros. Eu mesma recebi vários livros em casa para a Feira e também contei com o auxílio de amigos que trouxeram livros aqui. Mostra que as pessoas estão se mobilizando. Se você leu um livro, porque vai ficar guardando? Doe para que mais alguém possa ler também”, comentou Lígia Maria dos Reis Matos – vice-presidente Academia Caratinguense de Letras. Ela explica que a intenção da Feira, em parceria com a ACL é divulgar a cultura e despertar cada vez mais o interesse pela leitura. “Eu acho que crescemos a partir disso: conhecendo o pensamento do outro e compartilhando o nosso também e a leitura nos traz isso”, comentou.

Renan Barcelar é um leitor de carteirinha. Ele já participou de outras edições da Feira Literária e até encontrou um item raro entre os livros doados. Estudante de mestrado, ele sabe o valor da leitura e a importância de estar sempre renovando o conhecimento.

PARCEIROS

Monsenhor Raul Motta de Oliveira também esteve presente na Feira e fez votos de que mais atividades como essa sejam realizadas, para que as pessoas que têm livros em casa e que não usam mais possam doar, para que eles se tornem úteis para outras pessoas. “É um trabalho maravilhoso que está acontecendo aqui, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de ler de graça. Um livro costuma custar trinta ou quarenta reais e aqui ele é adquirido sem custo nenhum. Abençoamos esta iniciativa e pedimos a Deus que ela continue se espalhando e que todos possam aproveitá-la”.

O Tiro de Guerra, sempre presente nas atividades de incentivo à cultura, marcou presença na Feira. O subtenente Anderson Melo de Oliveira explica que a parceria com a comunidade é salutar e que os atiradores são beneficiados com os trabalhos realizados. “Nós sabemos e damos valor à importância que o livro representa para nossa juventude e para nossa sociedade”.

O presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Giovani José Vieira, ressaltou a parceria e parabenizou os envolvidos.