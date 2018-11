Começa segunda etapa de vacinação contra febre aftosa

Nos municípios que compreendem o escritório local do IMA, expectativa é vacinar 31 mil cabeças de gado

CARATINGA- Começa hoje a segunda etapa anual de vacinação do gado contra a febre aftosa em todo o território mineiro, quando deverão ser vacinados bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 meses. A vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar o seu rebanho estará sujeito a multa de 25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) por animal, o equivalente a R$ 81,25 por cabeça.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) é o órgão responsável pelo gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos produtores rurais.

No Escritório Seccional de Caratinga, segundo a gerente Márcia Andrade, a expectativa é vacinar 31 mil cabeças em uma área que compreende os municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo D’Água, Santa Rita de Minas, Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre.

Márcia fala sobre a importância de armazenar as vacinas de modo adequado. “A vacina deve ser adquirida somente nas revendas registradas no IMA para este fim, existem revendas em Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo e Entre Folhas. E ao ser adquirida deve já ir para a propriedade dentro de caixas de isopor lacradas com bastante gelo, temperatura de 2 a 8 graus, inclusive durante a aplicação no rebanho não deixar as seringas fora da caixa de gelo. Tem que manter gelado o tempo todo”.

Márcia lembra que o produtor deverá comprovar a vacinação de seu rebanho junto ao IMA até o dia 10 de dezembro. O descumprimento dessa norma sujeita o produtor a multa de cinco Ufemgs, o equivalente a R$ 16,25 por animal. “Após comprar a vacina, o produtor deve comparecer ao IMA com a nota fiscal e o rebanho anotado por sexo e por idade, para fazer a declaração da vacina. Lembrando que os criadores que possuírem acima de 150 animais deverão fazer essa declaração somente através do site e não presencialmente no escritório”.

O ideal é vacinar 100% do rebanho. Na campanha de maio, o IMA registrou índice bem próximo do recomendado: 99%. “O último registro de febre aftosa em Minas Gerais ocorreu em 1996. O Ministério da Agricultura prevê, para 2021, iniciar a retirada da vacinação do rebanho contra a febre aftosa no país. O objetivo da campanha é manter o estado sanitário do rebanho e nosso reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa com vacinação. Todos têm essa responsabilidade e deve cumprir”.

BRUCELOSE

A gerente do IMA de Caratinga enfatiza que os produtores também devem ficar atentos à vacinação contra brucelose. “Aproveitando que o rebanho já vai estar preso, todo aquele criador que possuir bezerras na propriedade entre três e oito meses, deve vacinar contra brucelose. A brucelose é uma doença que contamina também o ser humano e é obrigatória a vacinação”, finaliza.