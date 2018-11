Sicoob Credcooper apresenta educação financeira para 10 mil alunos de Caratinga e região

CARATINGA- ‘Criança Feliz, Feliz em Poupar’, projeto do Sicoob Credcooper, nasceu há dois meses em uma iniciativa do setor de gestão de produtos. Na última semana, foi colocado em prática em 25 escolas municipais, estaduais e privadas de Caratinga e outros oito municípios que contam com os serviços da cooperativa. O público alvo foram as crianças de 6 a 10 anos de idade.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crecooper, Kdner Andrade Valadares, ao todo, 10.000 crianças receberam as orientações sobre educação financeira e cooperativismo. Para interagir com o público infantil, os profissionais da cooperativa utilizaram de recursos como uma versão da história dos Três Porquinhos com uma mensagem sobre economia.

“O principal objetivo do Sicoob Credcooper é passar para a sociedade, para as comunidades em que estamos inseridos, que nós não temos só o compromisso de uma instituição financeira, temos um viés social, de responsabilidade. Procuramos passar para os jovens essa grande importância que é a educação financeira, junto a isso os gerentes conscientizam também sobre a responsabilidade cooperativista”, frisa Kdner.

As crianças receberam brindes, além de um cofrinho, para guardar as moedinhas entregues pelos pais e máscaras de porquinhos, animal símbolo da poupança. Para Kdner Valadares, o balanço do projeto é bastante positivo. “Estamos muito felizes, o resultado tem sido extraordinário, uma aceitação muito grande. Começamos com as turmas do ensino fundamental e posteriormente, vamos passar para o ensino médio, depois para nível superior, com uma abordagem mais relativa à idade desses estudantes. É a responsabilidade da cooperativa, o compromisso nosso com a comunidade no nosso dia a dia”.

Outro ponto interessante do projeto é que as crianças repassam os conhecimentos adquiridos para a família, conforme destaca. “A criança já leva para o pai essa conscientização de estar poupando. E o momento que estamos vivendo hoje no País é muito importante essa conscientização, tem que começar pelas crianças”.

Além do trabalho educativo, a cooperativa segue com a promoção ‘Poupança Premiada Sicoob’. A cada incremento de saldo realizado em conta poupança ativa, o seu titular receberá um número da Sorte, onde pode concorrer aos prêmios distribuídos nos sorteios. “A campanha vai até 31 de janeiro e à medida que os alunos vão abrindo a caderneta de poupança vão participando de distribuição de prêmios, semanais, mensais e no final, com a entrega de dois prêmios de R$ 200.000 e o sorteio de um veículo. O poupador já é um cliente do Bancoob, que é um braço do Sicoob. À medida que ele está poupando está dando subsídio para a gente retornar seja na aplicação de crédito rural ou imobiliário. Está contribuindo para o crescimento e a riqueza da região”, finaliza.