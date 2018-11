PAINEL 01-11-2018

Desapropriação

O prefeito Dr. Welington declarou de utilidade pública para fins de desapropriação pelo município de Caratinga, por via amigável ou judicial, os bens móveis, incluindo equipamentos médico-hospitalares de propriedade da Aminas e que guarnecem a UPA. Na lista, alguns dos equipamentos citados são aparelhos de ar condicionado, cadeiras de banho, camas com manivelas, carrinhos de oxigênio e suportes para soro.

Bateria do Estadual

Na terça-feira (30/10), os integrantes da bateria do Estadual foram homenageados pela Câmara de Caratinga, com Moção de Louvor e Aplausos. Os desfiles cívicos sempre são abrilhantados com a participação dos músicos da Escola Estadual José Augusto Ferreira e o reconhecimento dos jovens talentos foi uma bela inciativa do Legislativo.

Escola sem partido

A votação do projeto Escola sem Partido que estava agenda para ontem foi adiada devido ao início da ordem do dia na Câmara dos Deputados. Projetos de lei com conteúdos semelhantes tramitam tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Polêmica, a proposta é incluir entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa.

Prestação de Contas

O Tribunal Superior Eleitoral demonstra preocupação com o baixo número de prestações de contas do primeiro turno. Apenas 716 foram apresentadas à Justiça Eleitoral, o que representa 2% das mais de 28 mil candidaturas registradas no pleito deste ano. De acordo com o calendário eleitoral, os candidatos e partidos políticos têm de prestar contas da movimentação financeira do primeiro turno até o próximo dia 6 de novembro.

Colaboração com a ditadura

O Ministério Público Federal denunciou um juiz e um procurador aposentados, além de um ex-delegado, pela atuação no caso do assassinato do ativista político Olavo Hanssen, em 1970 pela repressão da ditadura militar. O juiz da Auditoria Militar Nelson da Silva Machado Guimarães e o então procurador da Justiça Militar Durval Ayrton Moura de Araújo são os primeiros membros do Ministério Público e do Judiciário denunciados por crimes durante aquele regime.

Ministros

Ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou no Twitter que o astronauta Marcos Pontes será o ministro da Ciência e Tecnologia em seu governo. Além de Pontes, Bolsonaro já havia anunciado o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) para a Casa Civil; Paulo Guedes, para o futuro Ministério da Economia; e o general Augusto Heleno, para o Ministério da Defesa.