Sucesso o tradicional “Boteco do Bode”

Fraternidade Feminina Obreiros de Caratinga coordenou o evento

CARATINGA – Na noite da última sexta-feira (26) aconteceu o 8º Boteco do Bode, promovido pela FRAFEM – Fraternidade Feminina Obreiros de Caratinga. O evento já se tornou uma tradição da maçonaria em Caratinga, atraindo pessoas de toda a região para o animado encontro.

Um grande público prestigiou o evento, lotando o salão de festas da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga. Ao som de uma boa música, os presentes puderam apreciar os mais diversos tipos de tira-gosto e ainda tomar uma cerveja bem gelada. Para Tânia Mara, presidente da Frafem, o evento foi um sucesso. “Há oito anos realizamos o Boteco do Bode e, este ano, nossa expectativa foi superada, com todas as mesas ocupadas e as pessoas animadas e satisfeitas com o serviço oferecido”, registrou a presidente.

Mais uma vez, toda a renda auferida com o evento será destinada às atividades sociais da Fraternidade Feminina da Loja Obreiros.