Durante os dias 25, 26 e 27 de outubro, mais de 350 trabalhos foram apresentados à comunidade

CARATINGA – Mais de 400 alunos foram desafiados a ir além do aprendizado tradicional. Eles se reuniram no VIII Encontro de Iniciação Científica do UNEC, entre os dias 25 e 27 de setembro, para colocar à prova o saber adquirido na academia e subir mais um degrau na caminhada do conhecimento. Uma reflexão sobre a importância da pesquisa na vida dos acadêmicos marcou a abertura do evento na noite de quinta-feira (25). O coordenador do curso Educação Física do UNEC, campus Nanuque, Júlio Eymard Rodrigues Martins, esteve presente e falou aos participantes.

O Encontro aconteceu nas dependências da Unidade I do UNEC. Com palestra “Eu pesquisador: missão e propósito”, Júlio reforçou a importância de estudantes e alunos trabalharem em conjunto na produção de conhecimento. “A minha consciência e a minha mentalidade enquanto pesquisador e a transformação destas ações de pesquisa para o meu bairro, minha rua, minha cidade, meu Estado e meu país são fundamentais. É tudo uma cadeia. A iniciação científica é um momento em que se gera um espírito científico no aluno, para que ele seja um pesquisador que produza conhecimento”, explicou.

Pelo quarto ano consecutivo, os alunos do campus de Nanuque participam do ENIC. Júlio Eymard comenta que a Fundação Educacional de Caratinga estimula constantemente a manutenção de uma linha que uma as duas unidades. “Para os alunos, essa ideia já está internalizada, já é cultural. Todos os anos eles aguardam ansiosos a realização do ENIC, para poderem ter o contato direto com o reitor, com as pró-reitorias e isso para nós é de fundamental importância. Mesmo estando há mais de 400 quilômetros daqui nós fazemos questão de que os alunos venham”, comentou.

E qual seria missão do pesquisador? Ao observar um obstáculo em sua comunidade ou no seu próprio dia a dia, ele questiona, investiga, oferece uma solução e experimenta alternativas para produzir mudanças por meio do conhecimento.

Satisfeito com o engajamento dos estudantes e com a maturidade do Encontro, Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC, avalia que os alunos, através dos seus trabalhos, deixam de ser apenas consumidores de conhecimento para serem também produtores. “Vemos a responsabilidade deles e o desejo de fazer algo melhor. Isso pra nós é muito importante, uma vez que esta é a função primordial da instituição”.

O reitor aproveitou para parabenizar a presença dos estudantes de Nanuque. Segundo Antônio Fonseca da Silva, eles têm demonstrado carinho em relação à instituição, sempre trazendo ótimos trabalhos. “Ficamos felizes com isso, com este crescimento”.

INPEQ e NAPS

Duas obras literárias foram lançadas no VIII ENIC: “Parasitologia 1: Helmintos de interesse médico”, organizado por Lamara Laguardia Valente Rocha, Tatiana Bacelar e Helena Facury Barbosa, e o “Manual do pesquisador iniciante”, da professora Celeste Aparecida Dias.

O CASU – Hospital Irmã Denise lançou quatorze protocolos administrativos e de atendimento aos pacientes, que poderão ser consultados online por toda a equipe, que irão garantir a qualidade e a segurança de todas as atividades de saúde, tanto no Hospital quanto no Centro de Reabilitação FUNEC, Instituto CASU Social e Hospital Veterinário Joaquim Felício.

No Encontro também foi dado o pontapé inicial em projetos de incentivo à pesquisa. Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do UNEC, falou sobre as oportunidades que chegam para incentivar o desenvolvimento da pesquisa na instituição. “A Incubadora de Projetos – INPEQ, vai assessorar os alunos em várias frentes, seja na concepção dos projetos, ou até na busca de recursos para a concretização dos mesmos. Já o Núcleo de Apoio em Pesquisa Sistêmica – NAPS, que realiza uma análise das metodologias utilizadas nas pesquisas”, explicou.

No site da instituição (www.unec.edu.br) é possível acessar todas as informações sobre a INPEQ, que é a Incubadora de Pesquisas, e o NAPS, que é o Núcleo de Apoio em Pesquisa Sistêmica.