Estudantes são protagonistas em projeto que prevê lançamento de livro em curso de MBA

Artigos que irão compor a publicação foram apresentados e obra será lançada durante evento em fevereiro do ano que vem

CARATINGA – Alunos do curso de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios do UNEC estão ocupando uma posição de destaque num projeto que prevê o lançamento de um livro. Através da disciplina de Marketing Estratégico, os próprios estudantes serão autores da publicação. Os artigos que serão publicados foram apresentados na aula de sábado (27), no Centro Universitário de Caratinga e irão integrar à 4ª edição da obra “Fragmentos de Marketing”.

Dizem que na vida toda pessoa deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. No que depender do Marketing Estratégico do UNEC, ao menos um desses propósitos serão alcançados.

Formado em Administração em 2017 pelo UNEC e aluno do MBA em Gestão, o microempresário Gilberto Luiz da Silva, morador de Santa Rita de Minas, possui uma empresa de consultoria que atende a toda região. Gilberto está vibrando com a oportunidade de participar do projeto. “É um projeto muito bacana, que traz à tona a realidade de mercado. A gente expõe o conhecimento e contribui para o próprio crescimento. Unir a pratica à teoria representa muito para o nosso desenvolvimento.”

A psicóloga Patrícia Lopes da Luz Gomes, também aluna do MBA, tem opinião parecida com a de Gilberto e considera a oportunidade de escrever o livro como única. “É uma bela oportunidade e um enriquecimento muito grande para nós. Poderemos contribuir com as pessoas com um pouco daquilo que temos aprendido. Sinto-me honrada. O MBA é um curso muito aplicado no nosso trabalho do dia a dia.”

O Marketing Estratégico é considerado fundamental nos dias atuais, principalmente nos momentos de crise. Deixar os pós-graduandos preparados nesse sentido é uma das preocupações do curso de MBA. “O participante vem por que sente que é muito trabalhado. A gente traz o que há de melhor no mercado. Procuramos ter um corpo docente composto por consultores, unindo a prática à teoria, o que é uma coisa fundamental.” Foi o que disse José Carlos Moreira, coordenador do curso de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios.

As aulas da disciplina de Marketing foram ministradas pelo professor Eugênio Maria Gomes, que também coordena a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. “O livro Fragmento de Marketing já virou uma marca do nosso MBA. Ele é resultado da produção de conhecimento que acontece no curso. É um prazer muito grande poder organizar mais essa obra. Como uma pessoa ‘voltada às letras’ e como representante, inclusive, das academias (Academia Caratinguense de Letras e Academia Maçônica de Letras) de Caratinga, fico muito feliz em ver os novos autores produzirem tão bem.”

A turma de MBA é composta por alunos formados em diversas áreas, como Administração, Psicologia e Educação Física.

O lançamento da 4ª edição do livro “Fragmentos de Marketing” acontece no dia 14 de fevereiro de 2019, em evento realizado no UNEC.