PAINEL 31-10-2018

Odontologia em destaque

Na quinta-feira (8), dentistas de Caratinga e região vão receber o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), Alberto Magno. A agenda no Casarão das Artes inclui reunião sobre aposentadoria especial para os dentistas e palestra sobre harmonização orofacial. O evento é promovido pelo cirurgião dentista Nilton Ruste de Carvalho Júnior, presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional Caratinga, reativada no dia 3 de setembro.

Sem transporte

O DIÁRIO recebeu a informação de que os chamados “guardinhas” da Funcime tiveram o benefício de transporte cortado temporariamente. Vale lembrar que a instituição acolhe muitos assistidos em situação de vulnerabilidade social, que estão inseridos no mercado de trabalho e precisam se deslocar quase que diariamente a estas empresas e à própria sede da Funcime. A preocupação é o quanto o gasto com passagens pode impactar no orçamento destes adolescentes.

Humildade

Cleiton Gontijo de Azevedo (PPS), o ‘Cleitinho’, é natural de Divinópolis, município onde já foi vereador. Ele acaba de ser eleito deputado estadual com 115.492 votos. Uma de suas atitudes viralizou na internet. Em sua primeira reunião após ser eleito, chamou a atenção ao pedir que os copeiros fossem apresentados. Em tempos onde as pessoas estão um tanto quanto arrogantes em seus pontos de vista, um exemplo de humildade como esse veio na hora certa. Consta no site do TSE que Cleitinho gastou R$29.478,00 em sua campanha para chegar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sendo que R$ 24.960,00 foram de recursos próprios.

Trânsito

Segundo o vereador Mauro, o trânsito teve uma melhora significativa, mas é preciso fazer um trabalho educacional com os pedestres. Mauro disse que o pedestre não verifica se o trânsito está favorável a ele e entra de repente na faixa, podendo causar um acidente.

Tendas e palcos

O vereador Ronaldo da Milla disse que participou do Circuito de Bares promovido pela prefeitura e gostou muito, no entanto foi indagado por algumas pessoas sobre o gasto público com o aluguel de tendas e palcos. Ronaldo já pediu ao executivo que essas informações sejam mandadas para a Câmara.

Cidade doente

Rominho disse que não tem nada contra a festa dos bares, mas enfatizou que se tiver um parente doente, não faz festa. “Não tem motivos para fazer festas com várias caratinguenses doentes, precisando de exames e remédios, povo doente não precisa de cachaça, se Caratinga estiver bem, que faça festa, mas como está, acho errado”.

Saúde

Segundo o vereador Rominho, um morador do bairro Esplanada pediu ajuda aos vereadores, pois estava faltando médico no posto de saúde. Rominho disse que em reunião com a comissão de saúde foi informado que o médico estava de férias. “Uma pessoa que está doente não pode ficar sem atendimento, não pode esperar”.

Helinho

Helinho se dirigiu ao presidente Valter e entregou alguns ofícios. Um deles foi pedindo que se adquira para cada gabinete um exemplar da Constituição para que os vereadores fiquem melhores informados e outro foi a solicitação de providências e agilize a prestação de serviço de vigilância para a Câmara tão logo seja feito o processo licitatório. O vereador pediu ainda que se adquira um portal de detector de metais para ajudar na segurança de todos que trabalham ou frequentam a Casa.

Adequações

Helinho disse que fez vários pedidos a Valtinho que já está deixando a presidência em dois meses. Outro demanda, segundo o vereador, é que o banheiro da Câmara seja adequado para deficientes, pois no momento fica impossível ser usado por essas pessoas.

Johny

O vereador Johny mostrou algumas fotos na tribuna de lotes que estão imundos na cidade e são de responsabilidade da prefeitura. O vereador disse que os cidadãos que pagam impostos estão tendo que arcar com algumas estruturações do próprio bolso por falta de atitude do poder executivo.

‘Motoqueiros’

O vereador Guerra criticou pessoas que conduzem motos, mas que segundo ele não podem ser chamados de motociclistas, pois não respeitam as regras de trânsito. Guerra disse que são “motoqueiros irresponsáveis que têm causado graves acidentes”.