18° aniversário da Igreja Presbiteriana Reformada de Caratinga

CARATINGA- A Igreja Presbiteriana Reformada de Caratinga celebra hoje seu 18° aniversário. A data será lembrada em um culto de gratidão a Deus, previsto para as 19h30, na sede situada no Loteamento Silva Araújo. O local ainda está em construção, já passou por duas etapas e agora está em fase de finalização do templo.

Segundo o reverendo Joacir Emerick Eler, que está à frente da igreja desde a fundação, a obra é fruto de empenho dos membros, que atualmente somam entre 100 e 150 pessoas frequentes em Caratinga. Ainda há congregações na região, que desempenham importante papel. “Temos igrejas ainda em Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e em Santa Margarida. O trabalho em Santa Bárbara temos uma média de 35 a 50 crianças, com adultos também, mas especificamente essas crianças que já temos desde o início da igreja, além da questão espiritual o lado social de assistência às famílias, alimentação, todo ano fazemos festa para elas. Tem o pastor Fabiano que trabalha em Santa Bárbara e Santa Rita e está fazendo um excelente trabalho lá pra gente”.

Para falar sobre os 18 anos na cidade e a missão da igreja, o DIÁRIO traz entrevista com o reverendo Joacir.

Qual é a doutrina da fé reformada?

Prezamos pela palavra. A Bíblia é o livro texto, preocupamos no sentido de ensinar mesmo a Bíblia. É um culto que tem louvor, adoração, mas prezamos muito pela pregação da palavra. Na verdade até o nosso nome Reformada, vem porque surgiu no dia 31 de outubro, o Dia da Reforma, preocupamos em manter os mesmos princípios que a Reforma levantou, que é só a bíblia, a fé, graça e Jesus. Se preocupa no sentido de que não apenas a Bíblia seja ensinada, mas vivida. Uma das coisas que temos cobrado muito nos últimos tempos é isso, não adianta falácia, ter uma palavra bonita, louvar de forma maravilhosa, ter uma equipe de louvor, se não vivemos aquilo que nós cantamos e pregamos. Cobro isso da igreja, também preocupo no sentido de trazer prática, é claro que erramos, falhamos, não somos perfeitos, mas procuramos viver a palavra porque Jesus é o exemplo pra nós, ele viveu essa palavra. E ele deixou essa palavra pra nós porque através da ação Dele em nossas vidas, também possamos viver. Participo do Conselho de Pastores desde a fundação e eu disse lá exatamente isso, a preocupação no sentido de nós vivermos a palavra do Senhor. Há um versículo na bíblia que eu gosto muito e tenho procurado viver e transmitir à igreja, que é ‘De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra’ (Salmos 119:9). Guarda no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Se nós guardamos no coração que é o melhor lugar que nós temos a palavra de Deus; que seria a nossa vontade, não o órgão em si, porque a bíblia tem o coração como o centro de todas as nossas vontades e a palavra diz que é do coração que procede todas as coisas, automaticamente teremos condições de fazer o melhor que é não pecar. Claro que no mundo de hoje é impossível, mas se nós procurarmos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, Deus vai nos ajudando. Infelizmente falhamos muito, mas a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas vai nos convencendo daquilo que precisamos melhorar. Nossa vida aqui é isso, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e vamos trabalhando isso.

Como surgiu a Igreja Presbiteriana Reformada em Caratinga?

Temos 18 anos. É uma igreja que surgiu exatamente preocupada em levar a mensagem, buscar as pessoas que se encontram perdidas, no sentido de não ter uma direção ou envolvimento com drogas. Buscando aquelas pessoas que às vezes por alguma decepção se afastaram, porque as decepções acontecem. Preocupados em ajudar essas pessoas, reencaminhá-las. Por exemplo, na nossa igreja passaram muitas pessoas que ficaram ausentes de igreja por algum motivo e depois retornaram para as suas igrejas, esse é o principal objetivo nosso, ser útil ao reino de Deus, porque a placa ou denominação em si não diz nada, temos que olhar exatamente a questão do reino de Deus que é maior que uma denominação. Deus tem sido muito misericordioso para conosco.

Qual balanço o senhor faz destes 18 anos de trabalho?

Com certeza um trabalho bom, mas poderíamos melhorar e estamos tentando melhorar. Foram muitas vidas recuperadas e esse trabalho que fazemos também nas congregações, temos, por exemplo, muitas crianças que participam conosco lá e hoje tiveram a vida transformada. Essa caminhada o resultado tem sido positivo, mas não somos perfeitos, sempre falo que não existe uma igreja perfeita, preocupamos em fazer o melhor, mas todas as igrejas têm uma importância muito grande. Se o poder público percebesse a importância da igreja, até ajudaria porque quantas pessoas são recuperadas, a visão social, o trabalho com menores, pessoas viciadas. A igreja precisa ser útil à comunidade, fazer diferença onde está, não no sentido de às vezes ser uma pedra de tropeço na vida da comunidade, mas servir, porque Jesus o exemplo de alguém que veio para servir. Ele diz que no reino dos céus o maior não é quem é servido, mas aquele que serve. Se a igreja não está servindo à comunidade não tem o seu valor. Estou estudando com a igreja o chamado Sermão da Montanha e ali Jesus diz que ‘Vós sois o sal da terra’, ‘Vós sois a luz do mundo’. O sal na época de Jesus, além de dar sabor aos alimentos, ainda servia para que os alimentos não perdessem, não tinha geladeira. A igreja tem a missão de ajudar a comunidade, dar sabor ao relacionamento, à família, em todos os lugares.

Como foi a conquista da sede da igreja?

Desde o início tenho tido o privilégio de estar pastoreando a igreja, vivendo cada dia, cada momento. Essa construção que estamos fazendo da sede é uma grande obra no sentido da ação da graça de Deus porque se nós formos olhar hoje, não é uma igreja que tem empresários, somos pessoas assalariadas e conseguimos pela graça de Deus comprar o lote. Ficamos 12 anos em frente ao CTC, depois mais dois anos no Bairro limoeiro, nos preparando para mudar para o local, onde já estamos há quatro anos. E sempre há um desafio pra nós, cada dia precisamos melhorar um pouco mais.

Quais são os horários de cultos e atividades que a igreja desenvolve?

Aos domingos, escola dominical às 9h, que termina em torno de 10h30, onde estudamos a bíblia com classes para todas as idades, crianças, adolescentes e jovens; e às 19h30 temos o culto de adoração e louvor. Às quartas-feiras temos o dia de estudo bíblico da palavra, às quintas-feiras assistência às congregações, às sextas-feiras às 6h, orações na igreja; toda primeira semana do mês, às 6h, também estamos orando pelo lar, nossa cidade, estado e País, para o ser humano; e às vezes temos programação com jovens e adolescentes.

Qual programação está prevista para o aniversário da igreja, comemorado hoje?

À noite teremos um culto de gratidão a Deus. Sempre fazemos uma semana de programação, ano passado tivemos a oportunidade de receber vários pastores, inclusive até presenteamos eles com uma caixa de bíblia. Esse ano devido às eleições e feriados, vamos fazer apenas um culto. Vamos receber o missionário Felipe, que está trabalhando na África, ele é daqui de Caratinga, da Igreja El Shaddai e vai estar conosco trazendo a palavra do Senhor, às 19h30.

Qual mensagem o senhor deixa para os membros da igreja, nesta data tão importante?

A mensagem que deixo é a que sempre tenho falado: Nós precisamos ter tempo pra Deus. Leitura da Bíblia e oração, que nos ajudam e principalmente no sentido de fazer com que possamos seguir os passos de Jesus, viver a bíblia e a palavra de Deus. A ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos viver no nosso serviço, escola, casa, no trânsito, em onde estivermos.