Ziquita segue se recuperando

Muitos dos nossos jovens certamente nunca ouviram falar dele. Porém, quem conhece a história do nosso futebol, principalmente da grandiosa e talentosa família do senhor “Baiano Borracheiro”, certamente já ouviu alguns dos nomes históricos de seus filhos. Entretanto, um deles é ainda hoje reverenciado pela apaixonada torcida do Atlético PR. O caratinguense fez história com a camisa do time paranaense.

Não estranhe se, ao assistir no estádio um jogo do Atlético Paranaense em que o time estiver perdendo, algum torcedor pedir: “Põe o Ziquita!”, mesmo se o placar for de 0 a 4 e não tiver Ziquita algum no banco de reservas. Desde 5 de novembro de 1978 – há 40 anos – a lenda do atacante que fez quatro gols e ainda acertou uma bola na trave, quando o cronômetro apontava 30 do segundo tempo, só faz crescer. Era um duelo contra o Colorado; hoje Paraná Clube, uma fusão do Colorado com o Pinheiros. Ziquita sofreu um AVC que tirou parte dos movimentos e da fala. Porém, ao saber do drama do ídolo que atualmente vive em Governador Valadares, torcidas organizadas e diretoria do Furacão se mobilizaram em prol do ex-jogador. No próximo dia 05 de novembro esse jogo histórico completará 40 anos. A atual direção tem prestado auxílio à Ziquita e criou uma camisa especial para celebrar o feito, comercializada a R$ 150 e com royalties destinados ao jogador. Dona Graça, esposa de Ziquita, deu entrevista recentemente para a TV do clube e alguns sites agradecendo todo o carinho que demonstram por ele ainda hoje. Aos 65 anos, o eterno ídolo do furacão segue se recuperando. A diretoria do rubro negro paranaense e torcedores dão um belo exemplo de como se valoriza sua história e seus ídolos. Por aqui, Ziquita foi homenageado pelo cartunista Edra numa mostra na Casa Ziraldo sobre ídolos do nosso futebol. Entretanto, na minha humilde opinião, merece ainda mais.

Mineiros: Temporada ainda não acabou

Sem dúvida o Cruzeiro é quem está mais relaxado dos mineiros para o restante da temporada. Porém, como dinheiro nunca é demais, uma melhor colocação no Brasileirão renderá uma premiação ainda melhor. Com 43 pontos em 9º lugar, a Raposa pode até mesmo ultrapassar o grande rival até o final do campeonato.

Por falar no rival, o Atlético certamente terminará a temporada sem título. Só isso basta para uma profunda reflexão da diretoria. Além disso, as oscilações dentro de campo, erros de planejamento devem ser objeto de mais e mais reflexão.

O América começou o Brasileirão dando a impressão que não iria correr grandes riscos de cair para a segunda divisão. Porém, sem uma explicação muito clara, o Coelho foi se aproximando do Z4 perigosamente. A derrota no confronto direto com a Chapecoense ascendeu a luz vermelha é mostra que chegou a hora de reagir. Só tenho dúvidas se terá forças pra isso.

Palmeiras mais perto do título

Se a conquista da Libertadores da América ficou mais complicada depois da derrota para o Boca Júnior por 2 a 0 na Argentina, o título do Brasileirão ficou mais perto dos palmeirenses depois do empate em 1 a 1 com Flamengo nesse último sábado. A diferença de 04 pontos não é definitiva. Entretanto, faltando sete jogos para o encerramento, levando-se em conta a consistência do futebol apresentado pelo time de Felipão. Acho muito difícil que deixe escapar o caneco.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com