Dnit começa a multar condutores por excesso de peso no veículo ou fuga da balança

Agentes ainda fiscalizam várias infrações de trânsito como ultrapassagem proibida, uso de faróis, condições dos pneus e demais equipamentos

CARATINGA– Agentes de trânsito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e funcionários de empresa terceirizada deram início à pesagem de veículos utilizando balança móvel no dia 1° de outubro. A princípio, a operação estava ocorrendo em caráter educativo, no entanto, desde ontem o Departamento deu início às multas.

O funcionamento do equipamento é de oito horas por dia, em horário comercial e poderá ocorrer em pontos distintos. A medida visa conter a circulação de veículos com excesso de carga na rodovia, até que a balança fixa seja reformada. O Departamento está trabalhando no edital para a reforma.

De acordo com o supervisor da unidade local, Robson Santana, a pesagem da balança é feita com a seleção do veículo pelo Agente de Trânsito que o direciona para a pesagem. “Caso haja excesso por eixo ou pelo peso bruto é confeccionado o Aviso de Ocorrência de Excesso de Peso, que será processado e enviado como multa para o infrator, que poderá ser o embarcador, transportador ou proprietário do veículo, conforme a situação de cada transporte”.

Além do aviso, caso o excesso ultrapasse os limites de tolerância e dependendo da carga transportada, o condutor será obrigado a fazer o remanejamento da carga (tirar o excesso do eixo) ou fazer o transbordo (tirar o excesso do peso do veículo passando para outro). O agente de trânsito determina se esta operação será realizada no pátio ou se recolherá os documentos para que possa ser realizada em outro local.

Robson ainda destaca que, além da fiscalização de excesso de peso, os Agentes de Trânsito do Dnit também estão fiscalizando várias infrações de trânsito como ultrapassagem proibida, uso de faróis, condições dos pneus e demais equipamentos. “A principal infração fiscalizada será fuga da balança, infração grave que além da multa, gera cinco pontos na carteira do condutor”.