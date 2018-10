Tio e sobrinho são presos suspeitos de furto em loja de celulares

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem, José Maria Lopes, 30 anos, e seu sobrinho Daivid Lopes Domingos Gonçalves, 18. Segundo a PM, ambos são suspeitos de serem autores de furto em uma loja de celulares.

De acordo com o tenente Anderson, no dia 19 houve um furto a uma loja da Vivo que fica na avenida Benedito Valadares, onde dois indivíduos entraram e levaram 33 celulares, um notebook e um tablet, gerando prejuízo em torno de R$ 100 mil.

A polícia teve acesso ao circuito de imagens da loja e inicialmente não conseguiu identificar os autores. Porém ontem, um homem levou um telefone, que havia sido furtado, à loja. Ele pretendia habilitar esse telefone. A empresa reconheceu o aparelho como sendo um dos produtos levados, então, fez contato com a Polícia Militar e o rapaz disse ter comprado de um jovem que havia dito que o produto era lícito e tinha nota fiscal. “Tínhamos a suspeita que seria o Daivid, mas não conseguimos concretizar, pois as imagens não pareciam ser dele, mas fomos até sua residência no bairro Esperança, encontramos o parente dele, José Maria, que tinha muita semelhança com autor visto nas câmeras. Inicialmente ele negou, mas localizamos oito celulares, o notebook, o tablet e outros materiais que foram levados”, relatou tenente Anderson.

Ainda segundo o oficial da PM, o valor oferecido era muito abaixo do mercado, algumas pessoas alegaram não terem feito o pagamento esperando a nota fiscal que não chegava. Elas foram orientadas pela polícia, pois estariam cometendo o crime de receptação. “Os autores acabaram afirmando que realmente entraram na loja e furtaram’, frisou o oficial.

PEGADA CONDENOU

De acordo com o tenente, na loja, logo depois do arrombamento a empresa mostrou algumas pegadas dos autores. “A equipe de Inteligência da PM esteve no local e nessa residência fiz questão de localizar algumas roupas e um par de calçados que estava secando no telhado e era justamente o da pegada, que pertence a José Maria”, especificou o oficial.

José Maria e Daivid foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.