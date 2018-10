Teatro na Escola Estadual Sudário Alves Pereira

Alunos do 3º ano do Ensino Médio encenam “O Auto da Compadecida”

CARATINGA– Para os educadores, o ensino do teatro na escola vai muito além de aprender a representar histórias. Ao contar as histórias oralmente, os alunos são estimulados a desenvolverem a imaginação, a criatividade e a interpretação. Esse processo acontece tanto para o ouvinte, quanto para quem reconta a história de acordo com seu entendimento e interpretação. E justamente essa a intenção da Escola Estadual Sudário Alves Pereira, no distrito de Patrocínio, cujo os alunos do 3º ano apresentaram a peça ‘O Auto da Compadecida’, de Ariano Suassuna. O trabalho foi idealizado pela professora de Língua Portuguesa Maísa Soares e pela bibliotecária Maria Bernadete.

Segundo as idealizadoras, o teatro tem uma importância fundamental na Educação para promover a conscientização e valorização do indivíduo por meio da arte. “Fazer com que os alunos dominem os conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel na sociedade. Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas, por meio dele, o aluno consegue criar sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Integrar com os colegas na elaboração de cenas e na improvisação teatral”.

O teatro foi realizado pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio. Segundo Maísa Soares e Maria Bernadete, eles trabalharam com afinco e determinação, demonstrando bastante responsabilidade no desenvolvimento do projeto, eles estudaram a obra e realizaram o teatro com bastante empenho. “Apresentaram a peça teatral para todos os alunos da escola, que demonstraram um excelente comportamento durante a encenação”, elogiaram as idealizadoras.