SEGURANÇA NAS ELEIÇÕES

Tenente-coronel Luciano Reis fala sobre policiamento no segundo turno

CARATINGA – O comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar em Caratinga falou na manhã de ontem, em entrevista coletiva, sobre o policiamento no segundo turno das eleições, que acontece amanhã (28).

Segundo o tenente-coronel Luciano Reis, os militares estarão nos 24 municípios que compõe o 62º Batalhão, e o policiamento acontece antes das eleições, quando é feita a escolta das urnas e também durante o pleito eleitoral com policiais em cada zona eleitoral. “O policiamento é feito diretamente ou quando é mais distante, com passagens das viaturas, dando todo suporte que a comunidade precisa para ter um processo democrático da melhor maneira possível”.

Para o comandante da PM, as eleições no primeiro turno foram tranquilas na região, tendo apenas o registro de 17 ocorrências e agora pelo fato da votação ser para apenas dois candidatos, deve ser ainda melhor. “De qualquer forma estamos fazendo planejamento durante a eleição e nesse caso específico estamos em reunião com pessoas da comunidade que estão pensando em fazer comemorações para que a gente tenha o policiamento pós-eleição, garantindo que a pessoa faça a comemoração dentro de uma ordem, observando os preceitos legais, principalmente as regras de trânsito, porque em carreatas talvez as pessoas exacerbem, soltem fogos de artifícios, a gente não quer isso, ou transite em cima de caminhonetes ou sobre as portas dos veículos. A PM está coibindo estas práticas porque colocam em risco a integridade física da pessoa, e também garantir o respeito ao partido político que perder a eleição”.