PAINEL 27-10-2018

Jovem talento I

O estudante Daniel Dornelas está só empolgação com o lançamento de ‘Antologia Fantásticos’. A obra traz um conto de Daniel sobre sua relação com o irmão gêmeo Davi, portador de uma síndrome rara. O lançamento ocorreu no último domingo (21), na Livraria Travessa do Barra Shopping, no Rio de Janeiro.

Jovem talento II

Daniel tem demonstrado que tem dom para a escrita. Ele já teve artigos publicados pelo DIÁRIO e agora colhe os frutos do reconhecimento pela sua participação nesta antologia inclusiva. A história e o talento de Daniel são fantásticos e abrem caminho para uma jovem promessa na literatura da região.

Direito

Miguel Lourenço Filho está vibrando com o título de Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas de Caratinga. Ele recebeu o diploma ontem e fez questão de compartilhar esta conquista em primeira mão com o Diário de Caratinga. Aos 61 anos de idade, Miguel é exemplo de superação e de que nunca é tarde para fazer os sonhos se tornarem realidade.

Antônio Rodrigues

O atleta Antônio Rodrigues se prepara para participar do Campeonato Brasileiro de Máster. A competição acontecerá em São Paulo e será dividida por categorias na faixa etária de cinco em cinco anos. O caratinguense competirá nas provas de dardo, arremesso de peso, salto em distância e corridas. Ele sempre faz questão de ressaltar a importância do patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, no custeio das despesas.

Visita

Na última terça-feira (23), o DIÁRIO recebeu a visita do juiz diretor do foro, Anderson Fábio Nogueira Alves. O magistrado conheceu a rotina da redação e da gráfica, tendo sido recepcionado pelo editor José Horta, as repórteres Nohemy Peixoto e Paula Lanes; e a diretora Veronici Leite.

Debate I

O debate de quinta-feira (25), entre os candidatos ao Governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB) e Romeu Zema (Novo) foi marcado por troca de farpas e bastante ironia. Enquanto o candidato do Novo quis utilizar de metáforas para falar sobre o Estado, o tucano preferiu manter o tom de um discurso mais prático e direto.

Debate II

É fato que Anastasia já é bastante experiente em debates políticos, o inverso de seu adversário Romeu Zema, que encara a tensão de uma campanha pela primeira vez. Para simpatizantes de Anastasia, Zema se mostrou despreparado para responder aos questionamentos, ao contrário do candidato do PSDB. Já aqueles que declaram apoio ao Novo, acreditam que Zema respondeu às perguntas com sua simplicidade e Anastasia teria “distorcido” algumas frases ditas pelo adversário. Ao eleitor, cabe a análise.

Bohemian Rhapsody

O filme “Bohemian Rhapsody”, biografia da banda Queen e de seu líder, Freddie Mercury estreia no próximo dia 1° de novembro nas telas do cinema no Brasil. Em Caratinga, alguns admiradores do lendário cantor estão se mobilizando para que haja exibição do filme no Cine Itaúna. Na foto, à esquerda Freddie Mercury e à direita na interpretação de Rami Malek.