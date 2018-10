Comarca de Inhapim promove casamento coletivo

Até o momento, são 32 inscritos, sendo 27 para o casamento civil e cinco para a cerimônia religiosa em Dom Cavati

DA REDAÇÃO- Já dentro do espírito da Semana Nacional de Conciliação, que há 13 anos reúne as cortes de todo o País em torno do propósito de fomentar a paz social e ocorrerá no período de 5 a 9 de novembro, as comarcas de Governador Valadares e Inhapim estão atuando na defesa da cidadania por meio de casamentos coletivos de pessoas que não têm meios para formalizar sua união. Em Inhapim, o evento prevê celebração religiosa, produção para as noivas e fotógrafo para eternizar o momento. Tudo gratuito.

De acordo com a 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, tais medidas são sempre fruto de uma grande mobilização das próprias comunidades associada à liderança do poder público, com o protagonismo do Judiciário. “Nessas ocasiões, pessoas que estavam à margem podem ter a situação regularizada e seus direitos assegurados. Mostramos, assim, que o TJMG se envolve ativamente na transformação da sociedade, dentro das suas atribuições, ligadas à garantia da cidadania, buscando fortalecer a cultura da paz e a democracia”.

No sábado (27), a partir das 13h, Inhapim realizará seu primeiro casamento coletivo por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca, no município de Dom Cavati, um dos sete que compõem a jurisdição. Os demais são a cidade sede, e os municípios de Bugre, Iapu, São Domingos das Dores, São João do Oriente e São Sebastião do Anta, além de dez distritos.

O juiz coordenador do Centro, João Fábio Bomfim Machado de Siqueira, responsável pela iniciativa, conta que a mobilização envolveu diversos colaboradores, entre eles o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a Igreja Católica. Até o momento, são 32 inscritos, sendo 27 para o casamento civil e cinco para a cerimônia religiosa.

Essa não é o primeiro projeto cidadão do Judiciário lá: em maio de 2018, o magistrado e equipe multi-institucional foram a Iapu, onde fizeram atendimentos jurídicos e audiências de conciliação, emitiram documentos, ofereceram serviços cartoriais, de saúde e assistência social e atividades de recreação para crianças, cortes de cabelo gratuitos, distribuição de mudas e atividades de conscientização sobre coleta seletiva e sobre a erradicação da exploração sexual e do trabalho infantil.

Em dezembro de 2017, a população beneficiada com a Justiça Itinerante foi a de Dom Cavati. Em maio do mesmo ano, o mutirão atendeu moradores da zona rural de Bugre, realizando audiências e desenvolvendo outras funções da atividade jurisdicional.

*Com informações do TJMG