Paróquia da Conceição faz reabertura da Capela São José

CARATINGA – A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, festejou a reabertura da Capela São José, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O evento aconteceu durante a celebração de uma missa, às 19h30 desta quarta-feira (24), contando com a participação do pároco, padre Marlone, e de um grande número de fiéis. Houve bênção das novas portas e das novas imagens que passam a compor o ambiente celebrativo. Foi um momento de muita emoção e espiritualidade para os presentes.

A referida capela encontrava-se em obras desde novembro do ano passado. Era um grande sonho da comunidade poder contar com um local mais aconchegante para suas celebrações religiosas. A partir de agora, a capela terá missas todo domingo, às 9h.

“Estamos muito felizes, foi um sonho realizado”, disse um morador da comunidade São José após a missa.

A Capela São José fica na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, 234.