Câmara aprova dotação de R$ 600 mil para executivo

A dotação orçamentária será usada para construção de muro de contenção na Augusto de Morais

CARATINGA – Foi aprovado por unanimidade entre os vereadores em primeira discussão, o Projeto de Lei 041/2018, onde fica criado o crédito especial no valor de R$ 600 mil ao orçamento do exercício de 2018.

O projeto já havia entrado para tramitação na Casa Legislativa e também para votação, porém alguns vereadores haviam pedido vistas, uma vez que R$ 500 mil já foram destinados para a obra na Rua Augusto de Morais, bairro Esperança, em agosto do ano passado, e pelo fato desse crédito ser criado pela secretaria de Meio Ambiente e não de Obras. Mas na reunião desta última terça-feira (23), os vereadores resolveram aprovar o projeto.

O vereador Johny Claudy disse que a princípio tinha ido apenas a planilha para a Câmara, então foi pedido o projeto e o executivo enviou e então decidiram votar a favor. “Dei um voto de confiança, pois o prefeito disse que o muro será feito mais rápido e a Secretaria de Meio Ambiente fala também está apta para fazer o muro de contenção. Vamos acompanhar o desenrolar desta situação que já se arrasta por 12 anos, lembrando que não é um empréstimo, mas uma dotação orçamentária, questão de movimentação de recursos”.