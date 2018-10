Procurados autores de roubos em Caratinga

Crimes aconteceram na zona rural e na área urbana

CARATINGA – Nesta quarta-feira (24), dois roubos foram registrados no município de Caratinga. Sendo que um aconteceu no córrego do Lage, zona rural, e outro no bairro Santo Antônio.

Córrego do Lage

Uma bar localizado no córrego do Lage foi assaltado por volta das 19h20 desta quarta, dois bandidos roubaram 100 reais, uma garrafa de Campari, um telefone celular e diversos maços de cigarro. Uma moto também foi levada, mas este veículo acabou sendo recuperado.

Segundo a vítima, 45 anos, ela estava no bar, quando chegaram dois indivíduos, ambos de estatura mediana, magros e morenos e com lenços finos cobrindo os rostos. A vítima acrescentou que os dois tinham barbas ‘ralas’ e usavam bermudas, camisas claras e calçavam chinelos. Um dos autores empunhava um revólver e anunciou o assalto.

A vítima disse que foi agredida com chutes e entregou dinheiro e demais materiais. Na fuga, eles ainda roubaram uma moto e seguiram sentido ao distrito de Santa Luzia.

A Polícia Militar realizou cerco e bloqueio e na estrada de acesso a Pedra Itaúna, as equipes avistaram uma moto se aproximando, mas ao perceber a presença dos policiais, os autores abandonaram o veículo e se embrenharam num matagal.

A moto foi recuperada e removida ao pátio credenciado. Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.

Santo Antônio

Por volta das 1930, uma residência situada na travessa Portes, bairro Santo Antônio, foi alvo da ação de um bandido, que roubou 25 reais, um celular e uma faca.

De acordo com um adolescente, 16, ele estava sozinho dentro de casa, quando percebeu uma pessoa andando no corredor de acesso às residências. Assim que abriu a janela, viu um indivíduo e então perguntou se ele estaria procurando por seu vizinho. Neste momento o autor pediu para que abrisse a porta porque teria algo a resolver com ele, pois estaria ‘aprontando na rua’.

Assim que o adolescente abriu a porta, foi surpreendido pelo autor, que correu até a cozinha e pegou uma faca tipo de açougueiro, tendo ordenado que a vítima ficasse quieta, caso contrário, seria esfaqueada.

O autor pegou dinheiro e celular, e fugiu levando a faca. A PM só foi acionada mais de uma hora após o ocorrido. Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição. Conforme a vítima, o marginal vestia camisa polo, calça jeans e ele é alto, tem cabelo preto e estava de bigode.