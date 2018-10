Feminicídio em Lajinha

Mulher é morta pelo ex-marido na frente dos filhos

LAJINHA – Conforme dados do Instituto Patrícia Galvão, pesquisas divulgadas em 2018 apontam que Brasil registrou 13 mulheres assassinadas por dia e a casa da vítima surge como local mais perigoso, onde os crimes mais acontecem. E na noite desta terça-feira (23), mais um crime de feminicídio foi registrado no país, desta vez no córrego dos Lau, zona rural de Lajinha. Michele Aparecida de Medeiros, 40 anos, foi morta em sua casa, na frente dos filhos. Segundo testemunhas, o autor do crime seria Anderson, 37, justamente o ex-marido de Michele.

A Polícia Militar recebeu ligação informando que Michele teria sido esfaqueada por seu ex-marido e que o crime aconteceu no interior de sua casa. Uma guarnição foi até o córrego dos Lau e deparou com o portão principal trancado, assim como as portas da casa, porém a janela da cozinha estava aberta e com marcas de sangue. Os militares tiveram que arrombar a porta para entrar na residência, mas assim que adentraram, se depararam com a vítima caída ao chão, muito ensanguentada e já sem vida.

Os militares conversaram com a mãe da vítima, que disse que tomou conhecimento do crime através de sua neta, 9 anos, que foi até sua casa e avisou que acontecia uma discussão entre Michele e Anderson e que o pai desferiu golpes de faca na mãe. A PM foi informada que o casal havia se separado há três meses, mas que Anderson não aceitava o fim do relacionamento e que tinha muitos ciúmes.

Segundo a filha da vítima, ela, sua mãe e o irmão mais novo tinham chegado em casa e ligaram a TV. Logo depois ouviram um barulho vindo do quarto, inicialmente não viram algo de anormal. A menina foi até um dos quartos e se abaixou para olhar debaixo da cama, tendo notado que havia alguém escondido, imediatamente ela chamou a mãe, que ao se abaixar, foi surpreendida por Anderson. Conforme a filha, o pai saiu empunhando uma faca e dizia que iria matar Michele. A mulher tentou fugir pela janela, mas teve a roupa puxada por Anderson e foi atacada. A filha ainda tentou impedir que o pai matasse a mãe, mas foi empurrada, tendo assim corrido para pedir ajuda. O irmão mais novo ficou dentro da casa.

De acordo com a menina, o pai acusava a mãe de ter lhe traído e que chegou a falar que a mataria e depois cometeria suicídio.

A Perícia Técnica da Polícia Civil constatou nove perfurações pelo corpo da vítima, provenientes de golpes de faca; tendo recolhido um cabo de faca na cor branca, sem lâmina, e um celular que se encontrava em cima da mesa da cozinha. No sistema informatizado constam duas ocorrências envolvendo os nomes da vítima e do autor, todas elas registradas este ano, sendo uma de ameaça ocorrida em 15 de setembro e outro de dano, feita em 1º de junho.

O autor fugiu em uma motocicleta. Foi feito intenso rastreamento, mas ele não tinha sido encontrado até o final dessa edição.