Morre criança atropelada no centro

DA REDAÇÃO – Foi confirmada na tarde de ontem, a morte do menino Arthur Otoni de Souza Diniz, 9 anos. Ele havia sido atropelado por uma motocicleta na noite de sexta-feira (19). O acidente aconteceu na praça Cesário Alvim, em Caratinga. Desde sábado (20), Arthur estava internado na UTI Infantil do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

Outra informação é que os órgãos da criança foram doados. Uma funerária de Caratinga foi até o Vale do Aço para trazer o corpo do garoto. Até o final dessa edição não havia informações a respeito do horário do velório e onde seria o sepultamento.