Dando o primeiro passo

E todos os dias você reclama, pede algo melhor, faz suas orações…

Reclama novamente, tem certeza que nada dá certo, mas diz não perder as esperanças, e faz sua oração pedindo mudança no fim do dia.

E se passam dias, semanas… ANOS!

E você continua esperando o mundo se ajustar aos seus planos, o emprego cair no seu colo, sua empresa crescer absurdamente, você emagrecer com a pílula mágica, e restaurar seu casamento um belo dia ao acordar…

Sinto muito, não é assim que acontece, porém você tem tido INÚMERAS oportunidades de mudar sua realidade, porque sim, todos nós temos! Porém, será que você se permite enxergá-las? Será que você tem olhado para tudo que a vida está escancarando na frente dos seus olhos, ou prefere enxergar somente o problema?

Será que você quer realmente sair de onde está hoje?

Não seria mais fácil ficar aí?

Reclamar é um hábito. Responsabilizar o outro, a família, a crise, o governo e até Deus, tudo isso é muito mais fácil.

Mudança exige coragem, decisão, e um pouco de desgaste, porém só você pode dizer o quanto essa dedicação vale a pena.

Reclamar não vai mudar seus resultados, agradecer SIM! Mude o foco! Topa?

Quero te propor um exercício onde você irá parar tudo neste momento, pegar um papel e escrever qual seu maior desafio hoje, aquilo que você reclama sempre. E agora, escreva embaixo dele 20 motivos pelos quais você é grato por esta situação. Será um exercício desafiador, mas o propósito é este, tirar o seu foco do problema e começar a ver os pontos positivos e aprendizados que esta situação já te trouxe.

Essa é uma forma incrível de expandir sua mente, e mudar alguns comportamentos. Porém, como eu disse, mudança exige coragem e decisão, será que você terá coragem de enfrentar sua mente a começar a mudança agora com este exercício?

Fica aí meu desafio!

Seja autorresponsável pela sua mudança!