OAB recebe novos advogados

Solenidade aconteceu na última segunda-feira (22)

CARATINGA – A 8ª Subseção da OAB/MG iniciou a semana com mais uma solenidade de entrega de carteiras aos novos inscritos. A cerimônia aconteceu na manhã desta segunda-feira (22) nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Sousa e foi conduzida pelo presidente da OAB Caratinga. Ao parabenizar os três advogados e a estagiária que iriam receber os documentos profissionais, falou dos desafios da advocacia, da necessidade da ética para enfrentar os problemas e da importância de continuarem estudando para vencerem na profissão. Destacou ainda, o suporte que a entidade oferece aos novos inscritos, em especial, sobre a defesa das prerrogativas dos advogados. A OAB Minas ampliou a rede de proteção e defesa das prerrogativas da advocacia mineira, criando novos canais de denúncias sobre desrespeitos aos direitos dos advogados para garantir o cumprimento da legislação e dar autonomia, independência e inviolabilidade necessárias ao exercício pleno das atividades de representação constitucional do cidadão.

Procedendo a parte solene, na presença de amigos e familiares, os novos inscritos prestaram compromisso, conforme o artigo 20 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Receberam a carteira de advogado Analina Vieira Costa (reinscrição), Clemildes de Melo Oliveira Maia e Matheus Clemente Vieira. A bacharelanda Keisiane Dias da Silva recebeu a carteira de estagiário.